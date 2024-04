Das "Hauskonzert am Ammersee" ist wieder zurück in Dießen

Weil die Rückkehr der Reihe "Hauskonzerte am Ammersee" mit dem Literaturkonzert mit Annette Rießner und Elisabeth Günther so erfolgreich ist, wird es eine Wiederholung geben.

Endlich war es wieder so weit: Die Dießener Akkordeonistin Annette Rießner lud innerhalb der Reihe „Hauskonzert am Ammersee“ des Heimatverein Dießen bereits zum 15. Mal zu einem Literaturkonzert in eine Dießener Privatwohnung. Wegen Corona war dies in den letzten drei Jahren leider nicht möglich gewesen, entsprechend groß war das Interesse. Teil des Konzepts der Veranstaltungsreihe ist es, dass der Veranstaltungsort erst kurz vor dem Veranstaltungstermin bekannt gegeben wird.

Als Gastgeber fungierten diesmal Clemens Tropp und Christine Herr-Tropp, ebenfalls Mitglieder das Dießener Heimatvereins, die in St. Georgen wohnen. Christine Herr-Tropp ist mit ihren eindrücklichen Kinderporträts, die ständig zu sehen sind in ihrem Galerieraum „Seefenster“ neben der Unterführung zu den Dießener Seeanlagen, vielen bekannt. Dichtgedrängt saßen die rund 35 Besucher im Wintergarten der Herr-Tropps, mit Blick auf grüne Wiesen und blühende Apfelbäume.

Lesung aus dem Roman "Fabels Veränderung" von Roswitha Quadfliegs

Zu Gehör kam Roswitha Quadfliegs eindrücklicher Roman „Fabels Veränderung“: gelesen von Schauspielerin und Sprecherin Elisabeth Günther, musikalisch untermalt von Annette Rießner mit einer Collage aus Eigenkompositionen und Werken aus Klassik und Barock. Roswitha Quadflieg, geboren 1949 in Zürich, lebt in Berlin. Gerne wäre sie persönlich zur Lesung an den Ammersee gekommen, stattdessen schickte sie eine ganze Kiste Bücher.

Das Buch „Fabels Veränderung / Roman in einem Kapitel“ erschien 1987. Er verfolgt ein Gedankenexperiment, das die Besucher der Lesung schnell völlig in seinen Bann zog. Für seinen Galeristen und sein Publikum ist Simon Fabel ein erfolgreicher Maler, für Freunde der Eigenbrötler hinter dem Deich. An einem verhangenen Herbstmorgen nach seinem 42. Geburtstag beginnt er, über sein Leben zu grübeln.

Ganz offensichtlich befindet er sich in der Midlife-Crisis: Was wäre gewesen, wenn..? Ein Gedanke lässt Fabel nicht mehr los: wäre sein Kind seinerzeit geboren worden, so wäre es heute fast 19 Jahre alt. In fiktiven Dialogen und Szenen zwischen dem Maler und Maria - so nennt Fabel sein Kind - entwickelt sich eine Beziehung. Fabel verändert sich, die Figur Maria wird immer konkreter, gleichzeitig der Abstand zur realen Welt größer. Er verliert den Bezug zur eigenen Arbeit, er malt jetzt anders, er schafft, wie er es nennt, seine eigene Harmlosigkeit ab. Sein Galerist Franz Mühlhaupt trennt sich von ihm, sind doch seine Arbeiten dem nahenden Weihnachtsgeschäft nun nicht mehr zuträglich. Sein Leben mit Maria hat jetzt sogar einen Alltag mit gemeinsamen Mahlzeiten und Dialogen.

Elisabeth Günther liest fast den ganzen Roman beim Literaturkonzert in Dießen

Simon Fabel wird schließlich für jedermann unzugänglich und macht sich auf die Suche nach der Mutter. Dass verwandt sein nicht nah sein heißt, wird spätestens bei der Beschreibung des Weihnachtsabends bei seinen Eltern klar, bei dem er versucht, mehr über sich selbst herauszufinden. Der Kommentar der Eltern „Simon, bitte!“ - lautstark von Elisabeth Günther in den Wintergarten gerufen – lässt ihn unverstanden zurück.

Elisabeth Günther las den Roman fast komplett vor, macht die Stimmungen und Gefühlsschwankungen mit ihrer Stimme erlebbar. Annette Rießner begleitet diese am Akkordeon mit tiefgründigen Tonkollagen aus Eigenkompositionen und Werken aus Klassik und Barock. Dass die beiden Künstlerinnen schon öfter miteinander gearbeitet haben, merkt man: Sie sind perfekt aufeinander eingespielt. Den Zuhörern wird dabei keine Sekunde langweilig. Die letzten 10 Seiten jedoch wurden nicht mehr vorgelesen. Wer wissen will, wie es ausgeht, der muss jetzt also selbst lesen. Nicht zuletzt deshalb fand das Buch am Büchertisch reißenden Absatz. Am von den Gastgebern bereitgestelltem Buffet ließ sich darüber im Anschluss an die Lesung herrlich spekulieren.

Nachdem der Abend ein voller Erfolg war, soll er zu einem späteren Zeitpunkt noch mal wiederholt werden. Wann und wo, das wird noch bekannt gegeben. (AZ)