Das Paradieserl in Dießen ist ein Natur-Highlight im Markt Dießen

Seit zwei Jahren ist der Bund Naturschutz Dießen im Besitz eines Areals zwischen Gut Romenthal und der Lachener Straße mit besonderer Bedeutung.

Die Ortsgruppe des Bund Naturschutz Dießen freut sich über einen Grundstückerwerb. Das sogenannte Paradieserl, ein kleines Bachtal, das sich im Bereich Lachen-Gassenacker in östlicher Richtung von Gut Romenthal bis hinunter zur Lachener Straße erstreckt, befindet sich seit 2021 im Besitz der Naturschutzorganisation. „Wir sind glücklich über den Kauf“, sagte der Biologe und Vorsitzende der Ortsgruppe des Bund Naturschutz, Dr. Eberhard Senning.

Der frühere Eigentümer hatte Senning angesprochen und dem Bund das Grundstück, „ein wertvolles, amtlich kartiertes Biotop“, angeboten, mit dem Wunsch, dass daran nichts verändert werde. Die Gemeinde Dießen verzichtete auf ihr Vorkaufsrecht und der Bund bekam einen „schönen Zuschuss vom bayerischen Naturschutzfond“ berichtet Senning.

Der Name „Pardieserl“ sei absolut passend, betont Senning bei einer Führung durch das Gelände. Man müsse lange suchen, um eine Gemeinde zu finden, „die unmittelbar am Ortseingang so ein Highlight besitzt“. Er sehe es als Verpflichtung für den Bund Naturschutz an, die Leute darüber zu informieren. Alle Gräben mit ihren gewässerbegleitenden Gehölzstreifen, die von der Höhe zum Ammersee hinunterziehen, seien, ebenso wie der St. Alban-Graben mit dem Paradieserl, seit Ewigkeiten prägend für das Landschaftsbild am Ammersee-Westufer.

Der Kauf des Dießener Paradieserls verpflichtet

Deswegen seien deren Besitzer auch einer gewissen Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit unterworfen.

Ein Grund zur Freude ist der schöne Ulmenbestand im Paradieserl – junge Bäume, die bislang vom Ulmensplintkäfer verschont blieben. Nach einer gewagten Bachüberquerung wieder ein Aha-Erlebnis für die, an der Lachener Straße gestarteten Naturfreunde, der Aronstab: „Eine interessante Pflanze, die in kalten Frühlingsnächten immer eine Wärmestube für Insekten breit hält“, erklärt Senning. Insekten werden durch den leichten Aasgeruch des Aronstabs angelockt. Durch die Form der Blüte, die auch als Fliegenkesselfalle bezeichnet wird, gelangt das angelockte Insekt an den Stempel, dort findet die Übertragung der Pollen statt, bevor die Reise weitergeht. „Eine tolle Sache“, freut sich Senning.

Eine weitere Besonderheit, das Gelbe Buschwindröschen, blüht auf den seitlichen Wiesenbereichen. Eine Pflanze, die, wie der Biologe Senning weiß, am Ammersee selten ist. „Hier sind wir nur wenige Meter über dem See, weiter oben wäre es für das Buschwindröschen schon zu kühl“. Auch Einbeere und Salomonsiegel gehören zum Inventar des kleinen Biotops im St. Alban-Graben. Beide Pflanzen sind, ebenso wie der Aronstab, giftig.

Nur wenige Schritte weiter trifft die Gruppe auf eine schüttende Quelle seitlich des Bachlaufs. „Hier könnte vielleicht eine bayerische Spezialität zu Hause sein, die bayerische Quellschnecke. Untersucht habe ich das allerdings noch nicht“, räumt Senning ein. Wenn dem so wäre, würde eine Rote-Liste-Art im Paradieserl leben. Die bayerische Quellschnecke ist beschränkt auf sehr saubere Quellen, die nicht belastet sind mit irgendwelchen Ausschwemmungen aus der Landwirtschaft.

Im Herbst darf von den Nussbäumen geerntet werden

„Die Schnecken sitzen dann auf dem Tuff, haben ein längliches Haus und ernähren sich von Algen“. Ins Schwärmen gerät der Biologe beim Anblick der Bergahornbäume, die im Paradieserl wachsen: „Das sind superspezielle Exemplare. Aufgrund der Quermaserung ihres Holzes werden sie Riegelahorn genannt.“ Ein hochwertiges Holz, das insbesondere im Instrumentenbau Verwendung findet.

Lesen Sie dazu auch

Auch eine besondere Tuffformation kann Senning am Bachgrund ausmachen, den Travertin. „Der ist sonst in unseren Bächen nicht zu sehen, das habe ich hier zum ersten Mal entdeckt.“ Travertin entstehe in sehr kalkhaltigen Gewässern, so Senning, und sei viel stärker verdichtet als der poröse Tuff, den man zum Beispiel in St. Georgen zum Hausbau verwendet habe. Travertin ist stabil und frosthart und findet deshalb im Terrassen- und Wegebau Verwendung.

Es sei klar, so Senning, dass man mit einem Biotop wie dem Paradieserl sehr sorgsam umgehen müsse. Den Pfad verlassen oder Pflanzen abpflücken sei tabu. Eines ist jedoch sei erlaubt: „Im Herbst darf man sich an den drei Nussbäumen bedienen, die unmittelbar an der Lachener Straße stehen.“