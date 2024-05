Dießen

Was der neue Strandbad-Pächter in St. Alban ändern will

Plus Peter Kaun richtet sich im Strandbad in St. Alban ein. Am Kioskgebäude ist einiges zu tun. Auch im Außenbereich soll einiges anders werden. Für die Frühschwimmer gibt es auch gute Nachrichten.

Von Uschi Nagl

Peter Kaun, der neue Pächter des Strandbads in St. Alban, möchte die Gastronomie im Freizeitgelände auf Vordermann bringen. An erster Stelle soll die Sanierung der Kioskküche stehen. Ideen gibt es auch für den Außenbereich. Darüber wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Dießen gesprochen.

Um die Öffentlichkeit zu informieren, wurde das Thema, das ursprünglich auf dem nichtöffentlichen Teil der Tagesordnung stand, gesplittet. Die Planung wurde von Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) öffentlich vorgestellt, das Thema Kosten wurde anschließend nichtöffentlich erörtert – aus vertragsrechtlichen Gründen, wie Perzul erklärte. Insbesondere in der Kioskküche, so Perzul, gebe es Sanierungsbedarf, außerdem soll einiges umstrukturiert werden.

