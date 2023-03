Der ADK-Pavillon in den Dießener Seeanlagen ist wieder geöffnet

Etwas später als in den Jahren zuvor öffnet der ADK-Pavillon in den Dießener Seeanlagen wieder seine Türen für Kunstliebhaber.

In einer Blitzaktion, wie Wolfgang Lösche, der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Diessener Kunst (ADK) berichtet, haben etliche Mitglieder der Gemeinschaft in den vergangenen Tagen den Kunst-Pavillon in den Dießener Seeanlagen von Baustaub und -schmutz befreit. Denn ab morgen, Samstag, 1. April, stehen die Türen des ADK-Pavillons wieder täglich von 11 bis 18 Uhr offen. "Wir haben durch Zufall mitbekommen, dass die Bauarbeiten in den Seeanlagen abgeschlossen und die Maßnahme von der Marktgemeinde abgenommen worden ist", sagt Wolfgang Lösche im Gespräch mit unserer Redaktion. Für ihn und die ADK-Mitglieder sei es daher keine Frage gewesen, unverzüglich wieder ihren Beitrag zur Attraktivität der Dießener Seeanlagen beizutragen.

Wer also sehen möchte, was Dießens Kunstschaffende so alles im Repertoire haben, der kann sich davon jetzt wieder ein umfassendes Bild machen.

Den ADK-Pavillon gibt es seit 1939

Übrigens fanden die ersten Kunstausstellungen in den Dießener Seeanlagen bereits 1927 statt. Schon damals war der Ort bekannt für seine traditionelle Zinnfigurenherstellung, die bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht, die vielen Keramikwerkstätten und eine stattliche Anzahl von Malerateliers. 1934 wurde unter der Regie des Keramikers und Bauhausschülers Erich Kloidt die Arbeitsgemeinschaft Diessener Kunst (ADK) gegründet. Ziel dieser Künstlervereinigung ist es, die bildende Kunst und das Kunsthandwerk in Dießen zu fördern und durch gemeinsame Ausstellungsaktivitäten bekannt zu machen.

1939 wurde schließlich ein Ausstellungspavillon am See errichtet, der in seiner heutigen Form seit 1954 besteht.

