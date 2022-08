Der Herr des Krempels schließt seinen Laden in Dießen

Plus Ladeninhaber Guido Webert schließt das Krempels in Dießen zum Jahresende. Unsere Redaktion spricht mit ihm über die Gründe, ungewöhnliche Ware und seine Zukunftspläne.

Für Liebhaber und Sammler aber auch Verkäufer ist das Krempels in Dießen seit fast 20 Jahren ein wichtiger Anlaufpunkt. Doch zum Jahresende schließt Inhaber Guido Webert sein Geschäft in der Prin-Ludwig-Straße 2. Dafür gibt es mehrere Gründe. Unsere Redaktion hat mit ihm darüber ebenso gesprochen wie über ungewöhnliche Erlebnisse und warum er wenig davon hält, Waren im Internet anzubieten.