Der MTV Dießen zeigt zum Auftakt der Rückrunde eine starke Leistung

Mit einem wichtigen Auswärtssieg startet der MTV Dießen in die Rückrunde der Kreisliga.Spielertrainer Philipp Ropers ist voll des Lobes für sein Team.

Am vergangenen Sonntag konnte die Erste Mannschaft des MTV Dießen mit einem wichtigen 4:1-Auswärtssieg beim MTV Berg und drei Punkten erfolgreich in die Rückrunde in der Kreisliga starten. „Der Gegner war gut, aber wir haben eine starke Leistung gezeigt und verdient gewonnen“, sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers nach dem Abpfiff.

In der Anfangsphase hatten die Gastgeber etwas mehr vom Spiel, beide Mannschaften aber erste gefährliche Torabschlüsse. In der 36. Spielminute ging das Team vom Ammersee dann nach einem Eckstoß von Moritz Loh durch Sascha König mit 1:0 in Führung. Die Freude über die Führung hielt allerdings nur kurz, da die Berger nur zwei Minuten später nach einem schönen Angriff ausgleichen konnten.

Die Spielentscheidung fiel unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff

Die spielentscheidende Szene ereignete sich unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff. Eine Freistoßflanke von Philipp Ropers verlängerte Niklas Zimmermann in Richtung Tor und ein Abwehrspieler klärte den Ball absichtlich mit der Hand auf der Linie. Die Folge waren ein Platzverweis und ein Elfmeter, den Kapitän Ludwig Schranner souverän zur erneuten Führung verwandelte.

Nach der Pause ließ der MTV in Überzahl kaum noch etwas zu und erspielte sich selbst einige Torchancen. Nur kurz nach Wiederanpfiff erzielte Moritz Loh nach Vorarbeit von Levin Braun das 3:1 und nach einer guten Stunde erhöhte Kim Herterich nach Ballgewinn von Nikolas Coso auf 4:1. Da die Mannschaft noch weitere Möglichkeiten liegen ließ, war das am Ende auch der Endstand. „Wir freuen uns sehr über den Sieg und möchten zu Hause nachlegen“, richtete Ropers den Fokus auf das Heimspiel am Ostermontag gegen den SV Mammendorf.

Schon einen Tag vorher gewann die Zweite Mannschaft auswärts beim TSV Tutzing nach Rückstand und starkem Kampf noch mit 2:1 und sammelte nach den vier mitgenommenen weitere drei Punkte in der Aufstiegsrunde zur A-Klasse. (AZ)

