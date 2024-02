Was beim Starkbierfest in Dettenhofen geboten ist

Die Starkbierwelle schwappt jetzt auch nach Dießen: Der Musikverein lädt zum ersten Mal zu einem Starkbierfest nach Dettenhofen ein.

In der Fastenzeit wird es nun nach dem Fasching richtig lustig in Dießen und Umgebung. Nach den Weißbiertagen in Dießen heißt es am 9. März in Dettenhofen „Ozapft is“: Der Musikverein Dießen lädt erstmals zu einem Starkbierfest ein. Gefeiert wird ab 19 Uhr in einer Festhalle. Der Weg dorthin ist ausgeschildert.

Für die musikalische Unterhaltung und Stimmung sorgt die Blaskapelle selbst. Zur zünftigen Musik ist ebenfalls ein Derblecken geplant: Berichtet wird über die regionalen Geschehnisse des vergangenen Jahres sowie aktuelle Themen. Mehr will der Musikverein zumindest dazu noch nicht verraten.

Das erste Fass darf Bürgermeisterin Sandra Perzul anzapfen. Es gibt süffiges Starkbier von der Augustiner Brauerei, den Maximator mit 7,5 Prozent Alkohol. Wer es gerne etwas weniger hochprozentig haben will, kann sich aber auch normales Bier und alkoholfreie Getränke bestellen.

Die kulinarische Unterlage ist beim Starkbier enorm wichtig: Die Küche des Musikvereins Dießen bietet deshalb einige Schmankerl. Neben Spanferkelbraten sind aber auch vegetarische Gerichte erhältlich. Ergänzend zum (Stark-)Bier ist auch ein Barbetrieb geboten. (AZ)

