Die Farbe ist noch frisch: Neue Gensbaur-Bilder im ADK-Pavillon

Der Dießener Maler Martin Gensbaur war zwar nie selbst auf dem Feldkopf. Dennoch malt er Impressionen aus dem Elbsandsteingebirge.

Niederländischen Malern der frühen Neuzeit ist die Erfindung der Landschaft als Genre der Malerei zu verdanken. Joachim Patinir, später auch Peter Paul Rubens und andere sahen die Natur von oben im Sinne einer „Weltlandschaft“, in der sie möglichst viel unterbringen konnten. Landschaftsmaler standen in der Folge lange Zeit als „Prospekt- oder Bühnenmaler“ unter den Historienmalern, die inhaltlich Bedeutenderes darstellten.

Transportable Farbtuben ermöglichten es den Malern im 19. Jahrhundert, selbst in die Natur zu gehen, um dort zu malen. „Weltlandschaft“ verkleinerte sich zur „paysage intim“, wurde im Impressionismus gar zu einem „gemalten Wetterbericht“, wie böse Zeitgenossen es den Bildern Claude Monets nachriefen. Auf der erneuten Suche nach allgemeingültigen und globalen Ansichten griffen Künstler des Expressionismus die „Weltlandschaft“ erneut auf, beispielsweise Oskar Kokoschka in seinen Städtebildern von Dresden, Venedig oder Prag.

Der erhöhte Standpunkt interessiert auch zeitgenössische Fotografen, etwa den Brasilianer Sebastião Salgado oder den Münchner Elmar Haardt, der seine Motive mithilfe von GPS-Daten auswählt. Kein Künstler muss im 21. Jahrhundert selbst vor Ort sein, weder mit der Kamera noch mit der Staffelei. In digitaler Form liefern Webcams rund um den Globus unterschiedlichste Landschaften auf der Welt ins Haus, alle paar Minuten aktualisiert, nicht wenige von einem erhöhten Standpunkt aus. Was hätten die alten Niederländer mit solch unerschöpflichem Bildmaterial nicht alles erfunden? Martin Gensbaur hat sich diese moderne Errungenschaft selbst zunutze gemacht, um Ölbilder auf Leinwand vom Feldkopf Ost zu schaffen, die jetzt im Pavillon der Arbeitsgemeinschaft Dießener Kunst in den Seeanlagen zu sehen sind.

Noch bis 16. November ist im Pavillon am See die Sonderausstellung "50 Jahre Cornelia Goossens" zu sehen, ab 18. November zeigt der ADK dann seine Weihnachtsausstellung. Geöffnet ist der Austellungsraum immer freitags von 13 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr. (AZ)