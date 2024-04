Die neue Schirmherrin des Dießener Töpfermarkts spielt schon mal im "Tatort"

Traditionell wird an Christi Himmelfahrt der weit über die Grenzen Dießens bekannte Töpfermarkt eröffnet. Schirmherrin ist in diesem Jahr die in Dießen lebende Schauspielerin Victoria Mayer

Die Fernseh- und Theaterschauspielerin Victoria Mayer übernimmt die Schirmherrschaft für den diesjährigen Dießener Töpfermarkt und wird das viertägige Keramikfestival eröffnen. „Wir freuen uns sehr, dass wir Victoria Mayer dafür gewinnen konnten“, betont Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul. Damit sei eine Persönlichkeit gefunden worden, die sehr prominent ist, aber auch starken regionalen Bezug zu Dießen hat. Seit 2010 lebt Victoria Mayer in der Marktgemeinde. Hier engagiert sich die Schauspielerin immer wieder bei lokalen Initiativen oder beteiligt sich an kulturellen Veranstaltungen vor Ort.

Victoria Mayer: „Seitdem ich in Dießen wohne, gehe ich selbst gerne auf den Töpfermarkt. Ich liebe die lebendige Atmosphäre des Marktes, das bunte Nebeneinander der vielen verschiedenen Formen von Keramik, das Miteinander der Aussteller*innen und Gäste. Als Bürgermeisterin Sandra Perzul mich fragte, habe ich nicht lange gezögert. Es ist eine große Freude und Ehre für mich, in diesem Jahr den Töpfermarkt eröffnen und begleiten zu dürfen.“

Der Töpfermarkt in Dießen ist wichtiger Branchentreff der zeitgenössischen Keramikszene

Das Keramikfest findet traditionell wieder ab Christi Himmelfahrt vom 9. bis 12. Mai statt. Rund 170 Keramiker aus 14 Ländern präsentieren direkt am Ammersee ihre Arbeiten. Von Gebrauchskeramik für Haus und Garten bis zu grandiosen und abstrakten Kunstwerken reicht die Palette internationaler keramischer Vielfalt. Der Dießener Töpfermarkt gilt als einer der wichtigsten Branchentreffs in der zeitgenössischen Keramikszene. Themen sind neben „Keramik am See“ in den Seeanlagen, der Dießener Keramikpreis und der Keramikweg mit Ausstellungen im Kulturforum Blaues Haus, im Traidtcasten und im Taubenturm. Im zentralen Ausstellungspavillon von Erwin Kloker inmitten des Marktgeschehens werden Trinkgefäße für Cidre, Saft, Wein und Bier zu sehen sein.

Victoria Mayer zählt zu einer der meist gebuchten deutschen Schauspielerinnen. Aufgewachsen in Bremen und Marburg, arbeitete sie nach ihrem Abitur zunächst als Regieassistentin in Deutschland und Österreich, bevor sie von 1997 bis 2001 an der Bayerischen Theaterakademie studierte. Direkt nach dem Studium feierte sie erste Bühnenerfolge am Schauspiel Frankfurt, dem Akademietheater und dem Metropoltheater in München. Mehrfach wirkte sie im „Tatort“ mit, spielte aber auch in diversen Serien und Fernsehfilmen wie in der Tragikomödie „Auf die harte Tour“ oder dem Drama „Play“. Zu ihren bekanntesten Kinoerfolgen gehört der Film „Hin und Weg“, bei dem sie mit Florian David Fitz und Jürgen Vogel arbeitete. (AZ)

