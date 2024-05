Dießen

vor 18 Min.

Die Porzellanwelt der Barbara Hast gleicht einem Fest der Sinne

Plus Mit ihrer Teekannenfamilie und den Glöckchendosen wird die 2022 verstorbene Keramikerin Barbara Hast weit über die Grenzen des Dießener Töpfermarkts hinaus bekannt. Im Taubenturm erinnert eine Ausstellung an die Künstlerin.

Von Uschi Nagl

Viele Freunde des Dießener Töpfermarktes erinnern sich noch an den Stand von Barbara Hast mit ihrer weißen Porzellankunst. Ihren letzten Auftritt in Dießen hatte die am 4. Juni 2022 verstorbene Künstlerin jetzt unter der Überschrift „Ein Fest der Sinne – die Porzellanwelt der Barbara Hast“. Mit einer Ausstellung gedachten Freunde, Weggefährten, Kollegen, der Heimatverein Dießen und die Familie der Keramikerin aus Elmshorn bei Hamburg.

Nach dem Tod der Künstlerin, reifte bei ihren Kollegen und innerhalb der Familie der Wunsch, Barbara Hasts Werke in Dießen nochmals zu zeigen, sagte Bildhauer Matthias Rodach (Heimatverein) anlässlich der Ausstellungseröffnung im Taubenturm. Viele Menschen, so Rodach, hätten am Konzept und an der Realisierung der Schau mitgewirkt, insbesondere die Keramikerin Elke Sada (Dießener Keramikpreis 2011), die viele Jahre lang Standnachbarin von Barbara Hast und bald auch deren enge Freundin war. Mit großem Engagement wurde der keramische Nachlass aus Elmshorn nach Dießen geholt, dokumentiert und schließlich zu einer beeindruckenden Schau auf den drei Ebenen des Taubenturms komponiert.

