Rund 60.000 Gäste bescheren Töpfermarkt-Ausstellern gute Geschäfte

Marktleiter Wolfang Lösche spricht von einem wirtschaftlich erfolgreichen Dießener Töpfermarkt 2024. Das bestätigen auch einige der rund 160 Ausstellenden.

Zum diesjährigen Dießener Töpfermarkt kamen an den vier Markttagen rund 60.000 Besucherinnen und Besucher. „Es war in diesem Jahr ein wunderschöner, fröhlicher, friedlicher und für die Aussteller wirtschaftlich erfolgreicher Markt“, zieht Marktleiter Wolfgang Lösche Bilanz. Zu diesem Erfolg habe auch die Vielfalt der keramischen Exponate von Gebrauchskeramik bis zu Kunstwerken.

Von Christi Himmelfahrt bis zum Muttertag präsentierten rund 160 Keramikwerkstätten aus 14 Ländern ihre Arbeiten am Ammersee. Überaus gut besucht waren zudem die Ausstellungen im Kulturforum Blaues Haus sowie im Traidtcasten und im Taubenturm am Marienmünster. Die Hommage an die 2022 verstorbene Keramikkünstlerin Barbara Hast im Taubenturm wurde hochgelobt. Viele der Exponate fanden neue Besitzer. Die französischen Aussteller vom Keramikzentrum La Borne konnten sich im Blauen Haus über Aufkäufe durch Museen freuen.

Der Dießener Töpfermarkt wird gepostet, gelikt und geteilt

Auch Bayerns Innungsobermeisterin Edith Memmel berichtete, dass die meisten Aussteller hervorragende Geschäfte verzeichnet hätten. Am Eröffnungstag seien sogar ausgezeichnete Umsätze erzielt worden. Unter den ausländischen Besuchern seien neben Österreichern und Schweizern auffallend viele Italiener gewesen. Bemerkenswert sei außerdem, wie oft der Dießener Töpfermarkt online gehe. „Es wird so viel fotografiert, gepostet, gelikt und geteilt. Es ist unglaublich, wie beliebt dieser Markt ist.“

Keramikkünstlerin Sabine Stenert, deren Stand direkt am See als einer der mehrheitlich fotografierten gilt, freute sich über außerordentlich gute Verkäufe ihrer französischen Gartenkeramik. „Wir mussten bereits am Freitag einige unserer Ausstellungstische wegstellen, da viele unserer Unikate den Besitzer gewechselt hatten.“ Monika Drescher-Linke aus dem Bayerischen Wald hatte am Sonntagmittag kaum noch Ware. „Die Leute haben bei mir begeistert gekauft.“ Sehr zufrieden zeigte sich auch Claudia Schoemig aus Berlin, die zum dritten Mal auf dem Dießener Töpfermarkt ihre Porzellanwerke ausstellte. (AZ)

