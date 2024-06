Dießen: Therapeutennetzwerk mit einem breit gefächerten Angebot

Plus Im Zusammenschluss aus rund 26 Mitgliedern bietet das Therapeutennetzwerk in Dießen ein umfangreiches Behandlungsangebot. Ein Workshop-Tag lädt zum mitmachen und ausprobieren ein.

Beratende, unterstützende oder therapeutische Berufe fristen oft ein Schattendasein. Zum einen, weil man sich unter den manchmal etwas fremd klingenden Namen nicht immer etwas vorstellen kann. Zum anderen, weil Coaches oder Therapeutinnen oft Einzelkämpfer sind, denen es selten gelingt, große Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. In Dießen hat sich 2018 das WiR-Therapeutennetzwerk gegründet. Bei einem Workshoptag am 15. Juni können nun kostenlose Workshops besucht werden.

In der Dießener Mühlstraße 26 ist die Aufbruchfreude der mittlerweile rund 26 Mitglieder, die sich im interdisziplinären WiR-Therapeutennetzwerk zusammengefunden haben, spürbar. Dieses geht über gegenseitige Unterstützung weit hinaus, denn wer hier dazugehört, der möchte Austausch, reflektieren und sich weiterentwickeln – vor allem zugunsten der Menschen, die Hilfe und Unterstützung suchen.