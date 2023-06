Dießen

Dießen und Windermere feiern 25 Jahre Partnerschaft

Plus 1998 schließen Dießen und Windermere in Nordengland eine Partnerschaft. Bei der 25-Jahr-Feier erlebt die Dießener Abordnung England von seiner schönsten Seite.

Von Gerald Modlinger

Wenn in den cumbrischen Bergen in Nordengland Alphornklänge und an der Diessen Promenade in Windermere Leute in Lederhosen Blasmusik spielen, dann hat dies in der Regel mit der Gemeindepartnerschaft zwischen Dießen und Windermere zu tun. So war es auch am Pfingstwochenende, als das 25-jährige Bestehen dieser englisch-bayerischen Beziehung gefeiert wurde. Neben den Musikern, die die Partnerschaft seit vielen Jahren musikalisch begleiten, waren zu diesem Anlass auch Bürgermeisterin Sandra Perzul und eine kleine Abordnung des Freundeskreises Ammersee Windermere (FAW) nach Windermere gereist.

In den vergangenen Jahren war es um die 1998 gegründete Partnerschaft recht ruhig geworden. Zum einen ließen die Corona-Beschränkungen keine Aktivitäten zu, aber unabhängig davon waren die Aktivitäten im Rahmen der Partnerschaft in den vergangenen Jahren auch altersbedingt zurückgegangen. Immerhin aber hat der Dießener Freundeskreis Ammersee Windermere mit Fabian Schönfelder einen zupackenden jungen Vorsitzenden, wie sich beim Geschenk für die Jubiläumsfeier zeigte: Zu diesem Anlass wurde auf der Diessen Promenade in Windermere eine Parkbank aus Eichenholz aufgestellt.

