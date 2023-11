Dießen verkauft seine letzten beiden Gewerbegrundstücke

Plus Kehrtwende bei den letzten Gewerbeflächen in Romenthal: Warum der Dießener Gemeinderat jetzt auf Verkauf statt auf Erbbaurecht setzt.

Der Markt Dießen möchte die beiden letzten Grundstücke im Gewerbegebiet Romenthal verkaufen. In jüngster Sitzung sprach sich der Marktgemeinderat deshalb mit 22:1 Stimmen dafür aus, „aufgrund anderer Rahmenbedingungen“ einen Grundsatzbeschluss aus dem Jahr 2018 zu kippen, wonach gemeindliche Grundstücke nur noch im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages vergeben werden konnten.

Seit dieser Beschlusslage habe nur ein weiteres Grundstück im Gewerbegebiet Romenthal vergeben werden können. Dieses gehöre aber mittlerweile wieder der Gemeinde, da es nicht, wie im Erbbaurechtsvertrag geregelt, innerhalb von drei Jahren bebaut wurde, berichtete Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger). Deshalb stünden in Romenthal aktuell zwei Grundstücke auf der Ostseite des Gewerbegebiets zur Verfügung, einmal 2470 Quadratmeter und einmal 1782 Quadratmeter, und damit eine Gesamtfläche von 4252 Quadratmetern. Interessenten hätten in den vergangenen Jahren jedoch stets eine Kaufoption bevorzugt. „Wir mussten die Kaufinteressenten und Gewerbetreibenden aufgrund des 2018 getroffenen Beschlusses abweisen“, bedauerte Perzul.