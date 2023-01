Dießener Apotheke stellt in Kürze ihr Corona-Testangebot ein

Die Nachfrage nach Corona-Tests ist in den vergangenen Monaten stark zurückgegangen. In Dießen wird das Test-Angebot jetzt eingeschränkt.

Die Zeiten, als die Warteschlange noch bis zur roten Telefonzelle reichte, sind längst vorbei: Auch in Dießen ist die Nachfrage nach Corona-Tests in den vergangenen Wochen und Monaten stark zurückgegangen. Das Testzentrum der Römhild-Apotheke in der Mühlstraße reagiert nun darauf: Am Dienstag, 31. Januar, wird die Teststation geschlossen, kündigt die Apotheke an. Eine weitere Testmöglichkeit in Dießen bleibt jedoch bestehen.

Während die Römhild-Apotheke ihr Testangebot einstellt, hält die St.-Hubertus-Apotheke dieses aufrecht: "Momentan sind keine Änderungen geplant", erklärt dort eine Mitarbeiterin auf Nachfrage unserer Redaktion. Bei der Römhild-Teststation in der Mühlstraße ist jedoch in wenigen Tagen Schluss. Der Testbedarf ist spürbar zurückgegangen. Vielleicht noch 25 bis 30 Personen kämen an einem Vormittag, berichtet Mitarbeiterin Sylvia Eder. In der Regel seien dies Personen, die jemanden in einem Pflegeheim oder Krankenhaus besuchen wollen oder selbst vor einem Krankenhausaufenthalt stehen. Allerdings: Pflege- und Gesundheitseinrichtungen können in eigenem Ermessen die Corona-Regeln lockern: Unter anderem hat am Mittwoch auch das Klinikum in Landsberg die Testpflicht für Besucher aufgehoben.

Ansonsten hat ein Corona-Test spätestens seit Aufhebung von Quarantänepflichten praktisch keine Alltagsbedeutung mehr. Positive Tests gäbe es im Testzentrum kaum noch: "Wenn überhaupt haben wir vielleicht alle zwei Wochen noch einen positiven Test", meint Eder. Die Menschen seien auch des Testens müde. Eder selbst sagt, "ich finde es toll, dass wir wieder in die Normalität kommen". (ger)

