Dießen

vor 47 Min.

Dießener Bauausschuss tritt bei Bauwünschen auf die Bremse

Plus Mal ist es der Flächennutzungsplan, mal ein künftiger Bebauungsplan: Warum der Bauausschuss in Dießen zu zwei Baugesuchen Nein sagt.

Von Gerald Modlinger

Neben dem Rückbau eines Wochenendhäuschens in der Gartenstraße in Riederau sind in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses des Dießener Gemeinderats zwei weitere Bauwünsche abschlägig beschieden worden. Das betrifft zum einen eine Bauvoranfrage zur Errichtung zweier Einfamilienhäuser auf einem Grundstück in der St.-Martin-Straße in Dettenhofen nördlich der Kirche.

Das Grundstück, das teilweise als Parkplatz genutzt wird, befindet sich zwar laut Sitzungsvorlage und nach Einschätzung des Landratsamts im grundsätzlich bebaubaren Innenbereich. Allerdings ist es im Flächennutzungsplan als Grünfläche mit besonderer Bedeutung für das Orts- und Landschaftsbild dargestellt. Die vorliegende Bauvoranfrage solle klären, ob die Fläche als Bauland verkauft werden könne, hieß es in der Sitzungsvorlage weiter.

