Dießens Fußballerinnen gewinnen turbulentes Neun-Tore-Spiel

Die Fußballerinnen des MTV Dießen um Trainer Nico Weis bleiben in der Bezirksoberliga auch im siebten Saisonspiel ungeschlagen. Die Kapitänin verletzt sich allerdings.

In einem turbulenten Auswärtsspiel bei der Reserve des Bayernligisten FC Stern München entführten die Fußballerinnen des MTV Dießen in letzter Minute drei Punkte.

Die Gäste erwischten in der Partie in der Bezirksoberliga einen Auftakt nach Maß. Während Stern seine ersten Chancen vergab, ging der MTV früh in Führung. Ein Freistoß von Julia Stapff knallte ans Lattenkreuz, der Abpraller landete bei Kathi Schultheiß, die sofort abzog und traf. Es war das erste Tor der 18-Jährigen seit ihrem Sprung ins Frauenteam. Doch nur zwei Minuten später traf Kerstin Pfaffinger für München aus 16 Metern zum 1:1-Ausgleich. Dießen schlug aber unbeirrt zurück. Leni Bonomo schickte Andrea Bichler, die den Ball wieder auf Bonomo in die Mitte legte und Bonomo brachte den MTV erneut in Front. Nur wenige Minuten später zeigte Schiedsrichter Korbinian Badmann nach Foulspiel an Zoe Klein auf den Punkt. Sie trat selbst ab und erhöhte auf 3:1. Die Gastgeberinnen antworteten mit wütenden Angriffen auf das Dießener Tor und waren mehrfach nah dran am Anschlusstreffer.

Dießen kontert erfolgreich in Münchens Drangphase

Das 2:3 fiel dann verdient wenige Minuten nach dem Seitenwechsel durch Bettina Graf. Nach einer Stunde setzte Dießen einen schönen und erfolgreichen Konter in der Drangphase des FC Stern. Anna-Lena Modl bediente mit einem sehenswerten Zuspiel Zoe Klein, die fackelte nicht lange und zog ab. Doch die Münchnerinnen waren trotz des Rückstands mit zwei Toren noch lange nicht geschlagen und spielten zu keiner Zeit des Spiels wie eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller. Nathalie Rott verkürzte eine Viertelstunde vor Schluss auf 3:4. In der Folge erlitten die Gäste zwei Rückschläge. Dießens Kapitänin Sophie Bauer musste verletzt vom Platz und in der 90. Minute staubte Bettina Graf nach einer Parade von MTV-Torhüterin Larissa Müske zum 4:4-Ausgleich ab. Aber Dießen hatte noch eine Antwort parat. Das Team von Coach Nico Weis holte noch mal einen Eckball heraus. Zoe Klein drehte den Ball vors Tor, Leni Bonomo köpfte frei zum 5:4-Siegtor ein.

Mit fünf Siegen und zwei Remis in der bisherigen Saison belegt Dießen Rang drei in der Tabelle. Am Samstag kommt die Bayernliga Reserve des FC Forstern an den Ammersee. Anstoß ist um 15 Uhr. (AZ)

