Eine Landschaft aus Blüten in einem Garten in Dießen

Ulrike Klages hat in Dießen ein asiatisch gestalteten Garten. Im Juni ist ein Blüten-Hartriegel der Blickfang. Aber auch im Herbst beeindruckt das Aussehen des Gehölzes.

Der Lieblingsbaum in ihrem Garten ist in diesem Frühsommer für Ulrike Klages in Dießen ein Asiatischer Blüten-Hartriegel. Wie riesige Sträuße hängen die Blüten, die aus cremefarbenen Scheinblüten mit vier großen Hochblättern bestehen, an den Zweigen, die dadurch zu einer Hügellandschaft aus Blüten werden.

Der Blüten-Hartriegel ist im Juni der Blickfang in Klages' Garten, der nicht nur wegen dieses Gehölzes eine ganz besondere Grünanlage ist. Die Garten- und Landschaftsarchitektin legte diesen Garten im asiatischen Stil an. In der grünen Oase, die direkt an den Schacky-Park angrenzt, herrscht eine klare Ordnung unter den Pflanzen, dazu kommen Gewässerelemente. Ein besonderes Augenmerk haben Klages und ihr Gärtner auf den Asiatischen Blüten-Hartriegel, der immer präzise geschnitten wird, damit die Blütensträuße sich optimal entwickeln können.

Der Asiatische Blüten-Hartriegel findet sich recht selten in Gärten und ist nur zu relativ hohen Preisen im Handel erhältlich. Die kleinen genießbaren Früchte (ihr Geschmack erinnert an Mango oder Melone) reifen im Herbst, haben aber eine gelartige Konsistenz und sind von einer ledrigen Schale ummantelt. Bevor das Laub im Spätherbst abgeworfen wird, färbt es sich leuchtendgelb bis scharlachrot. (ger)

