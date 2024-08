Ferienausschuss stimmt für großen Batteriespeicher in Dießen

Dem Bauantrag zur Erweiterung des Umspannwerks in Dießen durch die Firma Bayernwerk Natur wurde vom Ferienausschuss des Marktes Dießen einstimmig angenommen. Auf die Nachfrage des Gemeinderats Marc Schlüpmann, warum Bayernwerk Natur die Baugenehmigung erhalten solle, wenn noch zwei weitere Unternehmen Interesse an dem Vorhaben angemeldet haben, nannte Bürgermeisterin Sandra Perzul mehrere Gründe. Das Umspannwerk, an das angebaut werden soll, gehöre der Firma Bayernwerk. Ein Anschluss der Tochterfirma Bayernwerk Natur sei daher möglich. Die beiden anderen Unternehmen hätten dazu noch keine Angaben machen können. Zudem hätten die anderen Interessenten bisher nur eine Anfrage an die Gemeinde, nicht aber an die betroffenen Grundstücksbesitzer gestellt. Da Bayernwerk Natur ein entsprechendes Grundstück besitze und einen Bauantrag gestellt habe, seien sie bereits in der Planungsphase.

Zwischengespeicherter Strom könnte 3000 Haushalte versorgen

Die Bayernwerk Natur plant, den Speicher am südlichen Geländeteil des Umspannwerks der Bayernwerk Netz und somit in unmittelbarer Nähe zur Netzinfrastruktur zu errichten. Hierfür ist der Bauantrag beim Landratsamt Landsberg am Lech eingereicht worden, informiert das Unternehmen auf Nachfrage unserer Redaktion. Pressesprecher Michael Bartels sagt: „Der geplante Batteriespeicher hat eine Speicherleistung von 15 Megawatt. Damit kann dieser Speicher täglich 33.000 Kilowattstunden PV-Strom zwischenspeichern. Das entspricht dem täglichen Strombedarf von rund 3000 Haushalten.“

Durch den hohen Anteil an PV-Leistung im Netz könne es je nach regionaler Einspeisung und zeitgleichem Strombedarf zu Überschüssen an PV-Strom kommen. Diese könnten dann durch den Speicher aufgenommen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abgegeben werden. „Ein wichtiger Beitrag ist auch der Betrieb des Speichers für netzdienliche Anwendungen wie Regelleistung und der dynamischen Netzstützung“, so Bartels.

Die Bayernwerk Natur plant den Bau des Speichers in der Zeit von April bis September 2025. Im Herbst nächsten Jahres soll die Inbetriebnahme erfolgen.