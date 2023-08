Flohmarkt in Dießen: Sachen vom Kuscheltier bis zum OP-Besteck

Das launige Sommerwetter sorgt dafür, dass der Dießener Flohmarkt am See etwas kleiner als gewöhnlich ausfällt. Doch auch so ist das Angebot wie immer umfassend.

Wenn es schon am Vorabend stürmt und regnet und auch am Morgen der Himmel wolkenverhangen ist, dann sind das nicht die besten Voraussetzungen für einen großen Ansturm bei einer Freiluftveranstaltung. So hat am Sonntag auch der große Dießener Flohmarkt in den Seeanlagen etwas unter dem derzeit wechselhaften Sommerwetter gelitten. Die Besucher verteilten sich locker über das Festplatz-Gelände. Statt der angemeldeten rund 400 Stände waren nach Schätzung von Veranstalter Peter Kaun junior nur knapp 300 tatsächlich aufgebaut worden. "Wichtig ist, dass das Angebot stimmt", meinte er kurz vor Mittag, als nach einem kurzen Regenschauer wieder die Sonne durch die Wolken blinzelte.

Bei einer Veranstaltung von der Größe des Dießener Flohmarkts war aber auch bei nicht optimalen Wetterbedingungen das Angebot umfassend. Allerdings packten manche nicht wetterfeste Aussteller mittags schon wieder ein oder mussten die Waren zeitweise mit Planen vor Regen schützen. Gleich am Eingang am Fußgänger-Bahnübergang waren die Kinder-Stände platziert, allerdings auch deutlich weniger als in früheren Jahren. Elisabeth und Josephine aus München, die ihrer Kinderzeit inzwischen entwachsen sind, trennen sich von DVDs, Spielen und auch ihrem ersten Englisch-Bildwörterbuch. "Die müssen alle weg, die Sachen", sagen sie, für ein bis zwei Euro wartet die Stücke auf neue Besitzer. Einiges ist am Vormittag schon verkauft, an die 30 Euro haben sie bereits eingenommen.

Der Flohmarkt-Verkauf soll den nächsten Einkauf bei Ikea finanzieren

Gleich daneben gibt es bei einem Familienstand sogar Kuscheltiere zu kaufen. "Es sind nicht die wichtigsten", versichert der Vater eines noch kleineren Buben, und so geht es noch ein paar Stände weiter bis zu Julina und Emilia aus Landsberg: "Wir haben unseren ganzen Gruschtelraum ausgeräumt", erzählen die beiden. Der Flohmarkt-Erlös soll den Grundstock für die Dinge bilden, die man so für einen Lebensraum für die Jugendzeit benötigt. "Damit gehen wir zu Ikea."

Wenn Kinder groß werden, ist die Zeit, sich von einigen Dingen zu trennen: Elisabeth und Josephine aus München hatten daher beim Dießener Flohmarkt einiges Spielzeug anzubieten. Foto: Gerald Modlinger

Ansonsten ist, wie es so schön heißt, eigentlich für jeden was dabei, vor allem für diejenigen, die an der analogen Zeit hängen: Ein Mann hat einen Globus gekauft, es ist doch anschaulicher, den Kindern damit zu zeigen, wo in Russland die Oma wohnt, als das Handy dafür zu nehmen. Schreibgeräte, metallene Werbeschilder, CDs und DVDs, dazu Hausrat aller Art und Schmückendes sind zu finden und etliche Stände mit Bekleidung, die es von der Auswahl her mit mancher Boutique aufnehmen können. "Unsere Sachen stammen von zwölf verschiedenen Leuten", heißt es in einem Pavillon mit Damen- und Herrenbekleidung, es gebe ja dauernd etwas, was ausgemustert werden kann, sagt eine der Verkäuferinnen, "mal ist etwas zu groß, mal wird es zu klein".

Nicht nur das Angebot macht einen Rundgang über den Flohmarkt unterhaltsam

Nicht alles, was auf den Ständen so ausgebreitet wird, so könnte man gelegentlich den Eindruck gewinnen, ist Gebrauchtware, sondern sieht ziemlich neu aus. Ein heikles Thema bei Flohmärkten. Aber von Neuware wird natürlich kein Flohmarktverkäufer sprechen wollen, lieber von "Sammlungsauflösung".

Lesen Sie dazu auch

Einige nicht wetterfeste Standbetreiber packten bei zeitweisem Regen und Wind beim Dießener Flohmarkt vorzeitig wieder ein. Foto: Gerald Modlinger

Aber gehen wir weiter, vorbei an den vielen Merkwürdigkeiten, die ein solcher Flohmarkt zu bieten hat. Das sind nicht nur Sachen, sondern auch unterhaltsame Aussteller wie der Mann, der eine reichliche Auswahl an OP-, Friseur- und Zahnarzt-Gerätschaften anbietet. Ein weiteres Anzeichen für die Schwierigkeiten bei der Gesundheitsversorgung? "Der Trend geht zur Heim-OP", ruft er launig einer Kundschaft zu, die offenbar im Hinblick auf die Pflege und Behandlung ihres Hundes einkauft.