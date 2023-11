Dießen

Freie Wähler sprechen viele Baustellen in Dießen an

Florian Zarbo ist der Chef der Freien Wähler, der stärksten kommunalpolitischen Kraft in Dießen.

Plus Die größte Fraktion im Gemeinderat tagt in kleiner Runde. Doch es gibt viel zu besprechen. Wo die Freien Wähler in Dießen besonderen Handlungsbedarf sehen.

Von Uschi Nagl

Herbstferien, Schmuddelwetter und keine Neuwahlen – für die Jahresversammlung der Dießener Freien Wähler reichte diesmal das Nebenzimmer im "Kramerhof" in Riederau aus. Doch im kleinen Kreis blieb mehr Zeit für Inhalte: Die Berichte der sechs Gemeinderäte, die die größte Fraktion im Marktgemeinderat bilden, wurden mit Spannung erwartet, die anschließende Aussprache war lebhaft.

„Wir hatten ein großartiges Jahr, die Kassen sind gefüllt und wir freuen uns auf den Wahlkampf zur Kommunalwahl 2026“, fasste der Vorsitzende Florian Zarbo zusammen. Auch im Kreistag seien die Freien Wähler mit vier Personen gut vertreten, drei davon – Peter Fastl, Herbert Kirsch und Florian Zarbo – kommen aus Dießen. Persönlich freue er sich besonders darüber, dass er nun auch einen Sitz im Verwaltungsrat des Klinikums Landsberg einnehmen dürfe.

