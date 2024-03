Fußball: Dießens Herren starten mit Auswärtsspiel in die Rückrunde

Gut vorbereitet startet die erste Mannschaft um MTV-Spielertrainer Philipp Ropers in die Rückrunde der Kreisliga. Am Sonntag treffen die Dießener Fußballer auf den MTV Berg.

Am Sonntag, 24. März, endet die sechswöchige Vorbereitung der Herren des MTV Dießen auf die Rückrunde in der Kreisliga. Dann tritt die erste Mannschaft um 13:30 auswärts beim MTV Berg an.

„Wir haben uns in den vergangenen Wochen gut weiterentwickelt“, zeigt sich MTV-Spielertrainer Philipp Ropers zufrieden mit der Vorbereitung seiner Mannschaft. Diese hatte das Team vom Ammersee mit nur einem Sieg aus sechs Spielen zwar durchwachsen abgeschlossen. Trainer und Mannschaft nehmen aber trotzdem viel Positives mit in die Rückrunde.

Im Auswärtsspiel sollen gleich die ersten Rückrunden-Punkte für den MTV Dießen her

Mit der ersten Mannschaft des MTV Berg ist es zumindest in der jüngeren Vergangenheit das erste Aufeinandertreffen. Vor nicht einmal zwei Jahren traten die Dießener in der A-Klasse noch gegen die Berger Reserve an. Die Gastgeber nehmen mit vier Punkten drei mehr als der MTV aus ihrer Vorrundengruppe mit. „Wir sind gut vorbereitet und wollen auswärts punkten“, will Ropers, aber auch die Mannschaft unbedingt erfolgreich starten.

Schon einen Tag vorher, am Samstag, 23. März, spielt die zweite Mannschaft um 13:15 auswärts beim TSV Tutzing und will nach den vier mitgenommenen Punkten weitere drei Punkte in der Aufstiegsrunde zur A-Klasse sammeln. (AZ)

