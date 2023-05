Dießen/Greifenberg

18:00 Uhr

Die BayernHistoryApp bringt Heimatkunde aufs Handy

In Greifenberg geht es in der BayernHistoryApp auch um den naiven Maler Max Raffler, wie dieses große Plakat, auf das Bürgermeisterin Patricia Müller zeigt, verdeutlicht.

Plus Nach der BerlinHistoryApp gibt es jetzt die BayernHistoryApp. Gestartet wird in Greifenberg und Dießen. Weitere Gemeinden werden in das digitale Geschichtsbuch aufgenommen.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Zu reisen und fremde Städte und Länder zu besichtigen, war früher aus unterschiedlichsten Gründen anstrengender als heute. Zum Fotografieren hatte man eine Kamera, in der anderen Hand den Reiseführer und Landkarten und Stadtpläne sollte man auch dabei haben. Heute kann alles das Handy – und darauf kann man sich für einen Besuch im Landkreis Landsberg jetzt auch die "BayernHistoryApp" laden. Seit 1. Mai sind dort die ersten Sehens- und Denkwürdigkeiten zu finden – und zwar aus Greifenberg und Dießen. Weitere Beiträge aus diesen beiden Orten und weitere Gemeinden werden in Kürze folgen.

In Dießen und Greifenberg wurde die "BayernHistoryApp" denn auch zum Auftakt präsentiert. Gerade in Greifenberg wurde deutlich, wie viel Geschichte selbst in einem überschaubaren Dorf mit rund 2000 Einwohnerinnen und Einwohnern steckt. Eineinhalb Stunden waren die Teilnehmenden – neben Initiator Wolfgang Hauck vom Verein "dieKunstBauStelle" auch Bezirkstagspräsident Josef Mederer und die Landtagsabgeordneten Alex Dorow und Gabriele Triebel – unterwegs, um an alle bislang neun in der App vorhandenen Stationen zu gelangen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen