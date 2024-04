"Gute Nachrichten" nimmt Liedermacherin Sarah Lesch mit auf Tour

Sarah Lesch, die Punk-Liedermacherin aus Leipzig geht auf Deutschland-Tournee. Im Juni ist sie in München mit ihrem Programm "Gute Nachrichten" zu Gast.

Sarah Lesch will keine verhuschte Liedermacherin mehr sein, stattdessen macht sie auf wilden Punk. Man stelle sich vor: Die Baden-Württembergerin verabschiedet sich weitgehend von der Poesie, gibt sich der Prosa hin. Los-zwei-drei-vier, ganz im Sinne der Ramones. Frei nach dem Motto: Wir können nichts, aber das ziemlich geil.

Eine Band aus talentierten Krachmachern hat sich die einst Introvertierte schützend an die Seite gestellt. Sie macht einfach mal, was spontan aus ihr herauswill. Diesen kreativen Befreiungsschlag muss man nicht mögen. Kann man aber, mit hohem Vergnügungsgrad. Party-und-so - Mikro in der Linken, ein Glas Wein in der Rechten.

Trotz aller Feten-Mentalität lässt sich die „alte Sarah“ nicht komplett zur Seite schieben. Denn hier gibt es nach wie vor keine Dumfbacken-Lyrics. Stattdessen messerscharfe Beobachtungen unseres kaputten Alltags. Sezierend.

Doch wer ist sie in den eigenen Augen, die Künstlerin Sarah Lesch, anno 2024? „Ich bin schon länger auf der Suche nach neuem, eigenem Sound. Wobei ich mich nach wie vor mehr als Texterin denn als Musikerin betrachte. Gleichzeitig habe ich mir beim aktuellen Album einen Punk vorgestellt, der unbedingt Lieder schreiben will, obwohl er das eigentlich nicht kann. Ich schlug eine Richtung ein, in die ich früher nicht gehen wollte. Doch um ehrlich zu sein, ist das ziemlich geil.“

Die 38-Jährige fühlt sich in einer literarisch-poetischen Welt daheim

Tatsächlich startete die im thüringischen Altenburg geborene, in Baden-Württemberg groß Gewordene und seit 2015 in Leipzig Lebende als selbst ernannte „Liedermacherin“. Sie stellte sich mit Gitarre und Ukulele auf die Bühne, gerne mal solo, die 38-Jährige ging als lupenreine Liedermacherin durch. Und jetzt also etwas Ähnliches wie Punk: schmutzig, derb, laut. Ohne dabei die kreative Vergangenheit völlig zu vergessen. „Ich bin nun mal in einer literarisch-poetischen Welt zu Hause“, erklärt die Mutter eines 19-jährigen Sohns. „Der Titel ist nicht umsonst einem Farce-Text vom Satiriker Kurt Tucholsky entliehen. Ganz aus meiner lyrischen Haut komme ich demnach definitiv nicht.“

Was auffällt: Die aktuellen Lieder sind für Sarah Lesch-Verhältnisse äußerst Groove-lästig. „Das stimmt“, gibt die Frohnatur unumwunden zu, „ich habe mich dieses Mal dem Beat mehr gebeugt als früher. Die Texte sind ausnahmsweise nicht immer das wichtigste. Stattdessen hörte ich - auch - Melodien beim Komponieren. Darauf hatte ich extreme Lust. Und darauf, dass man zu den Songs tanzen kann.“

Weiterhin schreibt das Energiebündel nach eigener Aussage „über Sachen, die mich selbst betreffen, die ich wenigstens teilweise erlebt habe“, ist sie überzeugt. Und fügt hinzu: „Durch solche Verse kann ich Dinge manchmal besser verstehen.“

Sarah Lesch sieht „Gute Nachrichten“ vor allem „als Befreiungsschlag! Die Lyrics erzählen von Liebe, Respekt, Individualität und Diversität. Als das Coronavirus über uns herfiel, hat mich das reichlich ausgeknockt. Ich musste eine Vollbremsung hinlegen. Gleichzeitig war dieser ungewöhnliche Zustand hilfreich beim Entstehen der neuen Platte. Ich konnte vieles verarbeiten, worüber es mir früher schwergefallen ist, es in Worte zu fassen.“

Die Wahl-Leipzigerin hat während der Pandemie-Ära erkannt, „wie wichtig es für mich war, live zu spielen. Was ich als selbstverständlich genommen hatte, ging mit einem Mal nicht mehr. Nachdem ich zunächst in einer Schockstarre verharrt hatte, sah ich das Virus bald schon als Chance, zu mir zu finden.“

Die Tournee-Besucher gehen mit Sarah Lesch durch einen Gefühlsgarten

Ein Image hat sich die 38-Jährige mit der markanten Frisur bislang nicht zugelegt. „Und das, obwohl ich seit über einer Dekade im Rampenlicht stehe“, feixt Lesch. „Ich mag ein flexibler, wandelbarer Mensch sein. Aber letztlich bleibe ich stets Sarah Lesch.“

Zwischen April und Juni ist die mal Ausgelassene, mal nachdenkliche „endlich wieder auf Tournee“, schnauft sie tief, erleichtert und hörbar durch. „Ich führe die Besucher der Gigs durch meinen Gefühlsgarten. Und weil ich komplett mit Band unterwegs sein werde, wird es heiß. Und stickig. Und groovig. Dieses Mal kommt einiges auf die Hörer zu, fest versprochen.“