Dießen

vor 34 Min.

Hakt es in Dießen in der Kommunikation zwischen Gemeinde und Seniorenbeirat?

Plus Die Liste der Anträge und Wünsche an die Gemeinde Dießen aus dem Seniorenbeirat ist lang. Aus Sicht des Beirats lassen viele Antworten zu lange auf sich warten. Die Bürgermeisterin sieht das anders.

Von Frauke Vangierdegom

Maßgebliches Ziel für die Mitglieder des Dießener Seniorenbeirats ist es, die Marktgemeinde Dießen auf Umstände im Gemeindegebiet aufmerksam zu machen, die es Seniorinnen und Senioren schwerer machen, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, als es vielleicht sein müsste. Und, sie sind angetreten, um Lösungsvorschläge zu unterbreiten, für deren Umsetzung dann die Verwaltung zuständig ist.

Mindestens seit 2019 liegen derartige Hinweise und Anträge auf dem Schreibtisch der Bürgermeisterin Sandra Perzul und anderer Verwaltungsmitglieder und warten zum Teil seither auf ihre Bearbeitung. Das zumindest monierte der frühere Seniorenbeiratsvorsitzende Dr. Ludger Stürwald in der jüngsten Sitzung des Gremiums. Auch sein Nachfolger, Andreas Lanzinger sprach deutlich aus, was im Seniorenbeirat vorherrschende Meinung scheint: "Es ist wohl ein Problem, dass Anträge in der Gemeinde herumwabern", richtete er seine Worte an Antoinette Bagusat, die als Vertreterin des Dießener Gemeinderats und Seniorenbeauftragte an der Sitzung teilnahm. "Da scheint es eine Ladehemmung zu geben, die wir durch die Einführung von Regularien lösen sollten", so Lanzinger weiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen