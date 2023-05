Hannelore Baur verabschiedet sich aus dem Dießener Gemeinderat

Nach sechs Jahren Ortssprecherin für Dettenhofen und 21 Jahren Gemeinderätin in Dießen ist Schluss: Hannelore Baur (SPD) tritt zurück.

Die Baurs aus Dettenhofen haben es womöglich bis zuletzt nicht geglaubt: So wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Dießen zumindest gemunkelt, als auf den Zuschauerreihen auch einige Familienangehörige von Hannelore Baur ( SPD) Platz nahmen. Dann wurden auch sie Zeugen, dass es die langjährige Gemeinderätin tatsächlich ernst gemeint hatte mit ihrem Rückzug aus der Dießener Gemeindepolitik. Sie legt zu 31. Mai ihr Amt nieder, ab der nächsten Sitzung wird Baur nicht mehr mit am Ratstisch sitzen, sondern ihr Nachfolger Marcus Noack.

Wie schon im Vorfeld gegenüber unserer Redaktion verwies Hannelore Baur in ihren Abschiedsworten darauf, dass sie demnächst in Rente gehen könne – was ursprünglich erst zum 1. Januar 2026 im Raum gestanden wäre –, und das sei Anlass, auch politisch kürzerzutreten. Die kommunalpolitische Tätigkeit habe ihr zwar stets Spaß gemacht, aber jetzt mit dem Ende ihrer Berufstätigkeit (zuletzt als Leiterin der SPD-Geschäftsstelle Weilheim) sei der Zeitpunkt gekommen, auch mal mehr an sich selber zu denken, sagte die 63-Jährige.

Hannelore Baur war eine Gemeinderätin, die viele Positionen innehatte

1996 war die aus Reichling stammende Hannelore Baur zur Ortssprecherin von Dettenhofen gewählt worden. 2002 wurde sie erstmals über die SPD-Liste in den Gemeinderat gewählt. In den folgenden 21 Jahren gab es kaum eine Position, die sie nicht irgendwann innehatte, wie Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) anmerkte: Fraktionsvorsitzende, Bauausschuss, Finanzausschuss, Referentin für die Feuerwehren und für Tourismus und Mitgliedschaft im Sparkassen-Zweckverband. Dazu kam ihr Amt als Kreisrätin und der Vorsitz etwa bei der Musikschule und der Arbeiterwohlfahrt. Perzul bezeichnete Baur als äußerst engagiert und heimatverbunden. Besonders am Herz seien das Ehrenamt und die Vereine gelegen.

Nach der Ära Kirsch kandidierte Baur 2020 für das Bürgermeisteramt, erreichte dabei aber nur neun Prozent der Stimmen. Allerdings trug ihre Popularität immer wieder wesentlich zu den SPD-Gemeinderatsergebnissen bei. 2020 etwa steuerte Baur 3195 Stimmen zu den insgesamt 11.390 Stimmen für die SPD bei.

Zum Dank für ihr langjähriges Wirken überreichte Bürgermeisterin Perzul Blumen und eine Dankurkunde.

Nur einer ist länger im Dießener Gemeinderat als Hannelore Baur

Mit 21 Jahren im Gemeinderat plus sechs Jahren als Ortssprecherin gehörte Hannelore Baur zu den am längsten im Gremium tätigen Personen. Länger gehört dem Gemeinderat derzeit nur Franz Sanktjohanser an, der 1990 erstmals über die CSU in den Gemeinderat gewählt wurde, dann ab 2014 pausierte und seit 2020 als Dießener Bürger erneut am Ratstisch vertreten ist. Von denjenigen, die 2002 mit Hannelore Baur erstmals in den Gemeinderat gekommen sind, sind heute noch Antoinette Bagusat (Dießener Bürger) und Volker Bippus (UBV) dabei.

Hannelore Baurs Nachfolger wird Marcus Noack. Der 32-jährige Kundenbetreuer im Außendienst ist stellvertretender SPD-Kreis- und Ortsvorsitzender. 2020 hatte er eine Bundestagskandidatur für die SPD angestrebt, jedoch setzte sich dabei Carmen Wegge durch, die dann auch dank eines guten Platzes auf der Landesliste in den Bundestag gewählt wurde.