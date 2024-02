Harfenklänge ertönen an der Musikschule Dießen

Harfenunterricht gibt es künftig an der Musikschule in Dießen vom Weilheimer Harfenist Felix Hahn. Beim Frühjahrskonzert im März tritt er als Solist auf.

Bereits vor 5000 Jahren spielten die Menschen in Mesopotamien und im alten Ägypten auf harfenähnlichen Zupfinstrumenten. Die Harfe, wie wir sie heute kennen, gibt es seit dem Mittelalter, und bis heute hat sie nichts von ihrem Zauber verloren. 2016 wurde sie zum Musikinstrument des Jahres gekürt und eignet sie sich auch für moderne Musik. „Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit Felix Hahn einen jungen, bekannten und beliebten Harfenisten aus der Region gewinnen konnten. Es ist nicht selbstverständlich, dass eine Musikschule auf dem Land Harfenunterricht im Programm hat“, betont Thomas Schmidt, Leiter der Musikschule Dießen.

Felix Hahn wird ab sofort Unterricht an der Konzertharfe, wie auch an der Hakenharfe in der Musikschule an der Johannisstraße 22 erteilen. Der Musiker aus Weilheim liebt moderne Musik ebenso wie das klassische Harfenrepertoire: „Mein Spektrum reicht von der Renaissance bis zur Moderne, dabei liegt mir die Romantik besonders am Herzen“, sagt der 23-Jährige.

Ein Vorbild von Harfenist Felix Hahn ist Emanuel Ceysson

In die Harfe hat sich Felix Hahn schon als Kind verliebt. Schon nach seinem zweiten Unterrichtsjahr erreichte er als zehnjähriger Solist beim Regionalwettbewerb von Jugend musiziert den zweiten Platz, Erst- und Zweitplatzierungen in Bundeswettbewerben folgten, bis hin zum 1. Preis beim Internationalen Musikwettbewerb Canares in Wien.

Mittlerweile hat Felix Hahn seinen Bachelor of Music in der Tasche und bereitet sich nun auf das Masterstudium Harfe an der Musikhochschule in München vor. Zu seinen Vorbildern gehört der französische Harfenist Emanuel Ceysson.

Auch Unterrichtserfahrungen kann der junge Harfenist schon vorweisen: An der Musikschule Hohenlohe führte er bereits drei Schülerinnen aus seiner Klasse zu ersten Plätzen bei Jugend musiziert. Erste Orchestererfahrungen sammelte er unter anderem bei den Augsburger Philharmonikern, den Münchner Symphonikern oder dem symphonischen Blasorchester WiBraPhon.

Als Solist ist Felix Hahn beim Frühjahrskonzert der Musikschule Dießen zu hören

Beim diesjährigen Frühjahrskonzert der Musikschule Dießen am Sonntag, 17. März (Beginn im Theatersaal des Augustinums ist um 16 Uhr), wird sich Felix Hahn mit seiner Harfe als Solist und neue Lehrkraft der Musikschule vorstellen. Anmeldungen zum Harfenunterricht oder zu einer Schnupperstunde sind ab sofort möglich. Telefonisch unter 08807/947656 oder per E-Mail an musikschule-diessen@t-online.de. Ein Leihinstrument kann laut Pressemitteilung der Musikschule zur Verfügung gestellt werden. (AZ)

