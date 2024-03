Barber Shop eröffnet in einem früheren Kaffeehaus in Dießen

Auch in Dießen gibt es jetzt ein Komplettprogramm für Herren in Sachen Haar-, Bart- und Gesichtspflege. Ein Zwillingspaar eröffnet den ersten Barber Shop in der Marktgemeinde.

Nur noch die Aufschrift an der Fassade erinnert an das frühere Café Vogel in der Dießener Johannisstraße. Im vorderen Teil des Kaffeehauses sieht es inzwischen ganz anders aus: Rot-goldene Friseursessel und große Spiegel sind dort zu sehen, die Haarschneidemaschinen surren und die Föhns rauschen. Am Dienstag hat dort der Prima Barber Shop eröffnet und die letzte Barber Shop-Lücke zwischen Ammersee, Weilheim und Landsberg geschlossen.

Die Zwillingsbrüder Kovan und Delo Balasini bieten dort ein Komplettprogramm in Sachen Haar-, Bart- und Gesichtspflege an. Die beiden 23-Jährigen sind Cousins des Postagentur-Bereibers Falah Kudeida, der am Eröffnungstag einer der ersten Kunden von ihnen war.

Nachdem sie fünf Jahre in einem Barber Shop in Pasing gelernt und gearbeitet hatten, haben sich die Brüder, die Teil einer kurdisch-irakischen Familie sind, in Dießen nun selbstständig gemacht. Drei Haar- und Bartschneideplätze sind bislang im Prima Barber Shop eingerichtet. Zwei weitere Plätze sollen noch hinzukommen. Die Brüder planen nämlich, auch Frauen ein Friseurangebot zu machen. Allerdings müssen sie dafür erst noch Personal finden, wie sie sagen. (ger)

