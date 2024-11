In der Dießener Johannisstraße geht ein Schaufenster zu Bruch

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 8. auf 9. November, wurde das Schaufenster des Blumengeschäfts in der Johannisstraße in Dießen beschädigt. Das meldete die Polizei, nachdem am Donnerstag Anzeige erstattet worden war. Zeugen berichten, dass am Freitagabend gegen 22 Uhr eine Gruppe Jugendlicher am Geschäft vorbeizog, zu diesem Zeitpunkt war ein Knall zu hören. Die Scheibe ging zu Bruch. Weitere Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 08807/92110 bei der Polizei zu melden. (AZ)

