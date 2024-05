Dießen

Info über Wohnungskauf: Dießener Bürgermeisterin spricht von "Bosheit"

Der vom Gemeinderat nichtöffentlich beschlossene Kauf der Wohnungen, die am Waffenschmiedweg in St, Georgen errichtet werden, machte in Dießen schnell die Runde.

Von Gerald Modlinger

Am lebhaftesten ist es in der jüngsten Bauausschusssitzung in Dießen erst an deren Ende zugegangen. Für Gesprächsbedarf sorgte ein Punkt aus der vorangegangenen Gemeinderatssitzung beziehungsweise der Umstand, dass der nichtöffentlich beschlossene Kauf von 17 Wohnungen in St. Georgen kurz darauf an die Öffentlichkeit gelangt war. Zunächst gab dazu Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) eine Erklärung ab.

Sie bestätigte erneut, dass der Gemeinderat beschlossen habe, die 17 Wohnungen in St. Georgen kaufen zu wollen. Diese werden von einem Bauträgerunternehmen errichtet, für das Freie Wähler-Gemeinderat Florian Zarbo als Geschäftsführer tätig ist. Perzul widersprach jedoch der Angabe, dass der Kauf der Wohnungen rund acht Millionen Euro kosten soll. "Das sind Zahlen, die aktuell so gar nicht bestätigt sind." Die Vertragsdetails stünden bisher nicht fest, es gebe noch keinen Kaufvertrag. Die Sache publik zu machen, sei "pure Bosheit", sagte Perzul weiter, "unser Ziel ist ja etwas Positives, nämlich günstigen Wohnraum zu schaffen". Sie frage sich, was "der- oder diejenige", der oder die den Beschluss in die Öffentlichkeit gebracht habe, in den nächsten zwei Jahren im Gemeinderat noch machen werde.

