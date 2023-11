Ist der Volkstrauertag in Dießen ein Trauerspiel?

Beim Volkstrauertag machen sich die Gemeinderatsmitglieder in Dießen rar. Franz Sanktjohanser (Dießener Bürger) findet das bedenklich.

„Die Teilnahme des Marktgemeinderats am diesjährigen Volkstrauertag war mehr als spärlich. Das war ein Trauerspiel“, mit diesen Worten machte das dienstälteste Mitglied des Gemeinderats in Dießen, Franz Sanktjohanser (Dießener Bürger), in der aktuellen Gemeinderatssitzung mit Blick auf den zurückliegenden Gedenktag seiner Enttäuschung Luft.

Nur vier weitere Gemeinderatsmitglieder, betonte Sanktjohanser, habe er bei der Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegung, Gottesdienst und Ansprachen, zu der die Gemeinde jedes Jahr die örtlichen Vereine und den Marktgemeinderat einlade, entdecken können: Drei davon als Mitglieder einer Fahnenabordnung und Volker Bippus als Vertreter der Kirchengemeinde. Es sei ein merkwürdiges Gefühl gewesen, beim Gottesdienst allein mit der Bürgermeisterin in der ersten Reihe zu sitzen, erklärte Sanktjohanser.

Sanktjohanser: "Sonst haben wir bald wieder Zeiten, wie wir sie nicht wollen."

Früher, so erinnerte sich der 73-Jährige , seien stets zehn oder mehr Gemeinderatskollegen beim Gedenken zum Volkstrauertag anwesend gewesen. „Und die, die nicht da waren, waren krank oder entschuldigt.“ Aber wenn von 25 Gemeinderatsmitgliedern nur noch einer übrig bleibe, der neben der Bürgermeisterin in der ersten Reihe sitzt, sei das „ein schwaches Zeichen gegenüber der Öffentlichkeit“, so Sanktjohanser. Jeder könne sagen, der Volkstrauertag geht mich nichts mehr an, warum soll ich da hinter dem Pfarrer und hinter der Blaskapelle herlaufen. Aber der Volkstrauertag erinnere nicht allein an die vergangenen, sondern auch an die aktuellen Kriege, „und deshalb müssen wir jetzt Präsenz zeigen, sonst haben wir bald wieder Zeiten, wie wir sie nicht wollen“, betonte Sanktjohanser.

Das sehe sie grundsätzlich auch so, erklärte Gabriele Übler (Grüne). Sie habe den Bericht über die Gedenkveranstaltung in der Zeitung gelesen. Wenn der Gemeinderat mit Blick auf die aktuellen Kriege, und das, was uns die Vergangenheit für heute sage, ein Zeichen setzen könne, sei sie gerne dabei. „Ein Zeichen sei am Sonntag die Rede von Bürgermeisterin Sandra Perzul zum Volkstrauertag gewesen“, meinte Volker Bippus (UBV) dazu.

