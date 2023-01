Dießen

vor 17 Min.

Kein Witz: Der Dießener Fasching fällt weitgehend aus

Das wird es heuer auf dem Untermüllerplatz in Dießen nicht geben: Der Fischereier Fasching fällt erneut aus.

Plus Die zwei wichtigsten Säulen des Dießener Faschings brechen heuer weg: Was von den tollen Tagen von einst in diesem Jahr noch übrig bleiben wird.

Von Gerald Modlinger

Genau vier Wochen sind es noch bis Faschingsdienstag: Doch der Fasching 2023 droht in Dießen eine ziemlich sparsame Veranstaltung zu werden. Weil die Mehrzweckhalle seit mehreren Monaten nicht mehr für größere Veranstaltungen genutzt werden kann, fällt heuer zum dritten Mal der Rosenmontagsball des Musikvereins Dießen aus. Und auch eine zweite Säule des Dießener Faschings bricht in diesem Jahr weg.

