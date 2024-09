Das SOS-Kinderdorf in Dießen hat eine neue Leiterin

Das SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech hat seit September eine neue Einrichtungsleiterin: Bettina Erifiu-Wolf ist verantwortlich für ein differenziertes Angebot der Kinder- und Jugendhilfe in Dießen und Landsberg – neben dem stationären Bereich umfasst es eine Kindertagesstätte, eine Erziehungsberatungsstelle, eine Frühförderstelle, einen Familientreffpunkt und viele ambulante und offene Angebote. „Das Zusammenspiel all dieser Bereiche ist sehr spannend und wertvoll. Wir haben viele Synergieeffekte. Diese möchte ich gerne fördern und ausbauen“, wird Erifiu-Wolf in einer Mitteilung von SOS-Kinderdorf zitiert, „mein Ziel ist, gemeinsam mit den Mitarbeitenden vor Ort Bewährtes fortzuführen, aber auch neue Konzepte am Puls der Zeit zu entwickeln.“

Die neue Einrichtungsleiterin arbeitete 25 Jahre beim Caritasverband München und Freising. Dort leitete sie als Psychologin und Psychotherapeutin den Fachdienst „Kinder, Jugend und Familie“, der ein breites Angebotsspektrum umfasste – unter anderem eine Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche, eine stationäre Einrichtung, offene und gebundene Ganztagsschulen und auch niederschwellige Angebote wie Familienpaten und -treffpunkte.

Das SOS-Kinderdorf in Dießen wurde mehrere Monate von der Regionalleitung aus geführt

Nach in der Regel sehr langjährigen Dienstzeiten wechselte in den vergangenen Jahren die Einrichtungsleitung im SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech in kürzeren Abständen. So waren Hansjörg Rothkopf und Erich Schöpflin bis zu ihrem Ruhestand im Jahr 2003 und 2016 für 22 beziehungsweise 13 Jahre als Leiter des Kinderdorfs tätig. Auf Schöpflin folgte ab 2016 Susanne Dillitzer, die nach drei Jahren in die Regionalleitung bei SOS-Kinderdorf wechselte. Ihr Nachfolger Andreas Brommont orientierte sich nach vier Jahren beruflich um und verließ die Einrichtung im Herbst 2023. Seither wurde das Kinderdorf Ammersee-Lech kommissarisch von Maria Schwarzfischer geführt, die in der SOS-Organisation als Regionalleiterin Süd-Ost tätig ist. (AZ)