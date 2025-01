Gelungener Abschied von Stephan Ronkov beim Neujahrskonzert im Marienmünster

Am Vormittag des Neujahrstags saß bereits Nachfolgerin Agata Lichtscheidel am Pult der Münsterorgel, am Nachmittag nahm Stephan Ronkov ein letztes Mal – dann schon als ehemaliger Münsterorganist – dort Platz. Mit einem festlichen Konzert verabschiedete er sich in Dießen und wird zukünftig in Wolfratshausen für musikalischen Wohlklang sorgen. Die Programmauswahl war eine sehr gefällige, positive Stimmung und Optimismus verbreitende.

