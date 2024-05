Dießen

vor 55 Min.

Der Markt Dießen kauft von einem Bauträger 17 Wohnungen

Auf dem Grundstück am Waffenschmiedweg in St. Georgen, auf dem 17 Wohnungen für den Markt Dießen errichtet werden, wird bereits gearbeitet.

Plus Der Dießener Gemeinderat beschließt ein Millionengeschäft: Von einem Bauträger werden 17 Wohnungen gekauft. 2025 sollen sie fertiggestellt sein.

Von Gerald Modlinger

Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum war vor mehr als vier Jahren bei der Kommunalwahl in Dießen bei den meisten Parteien und Wählergruppen ein viel besprochenes Thema. Nun hat sich diesbezüglich etwas getan: In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde mehrheitlich ein Millionengeschäft beschlossen, das den Markt Dießen zum Eigentümer von 17 Wohnungen macht. Aufmerksamkeit erregt auch, von wem der Markt Dießen die Wohnungen kauft.

Diese Wohnungen sollen am Waffenschmiedweg in St. Georgen neu errichtet werden. Dabei wird jedoch nicht der Markt Dießen selbst tätig. Gebaut werden diese Wohnungen von einem Bauträgerunternehmen aus Schondorf. Wer einer der beiden Geschäftsführer dieses Unternehmens ist, ist schon seit längerer Zeit bekannt: Freie Wähler-Gemeinderat Florian Zarbo. Es dauerte Anfang der Woche nicht lange, bis die Neuigkeit aus der nichtöffentlichen Sitzung in Dießen durchsickerte. Immerhin wurde am Montagabend eine Entscheidung mit großen finanziellen Auswirkungen getroffen. Dem Vernehmen nach werden die 17 Wohnungen insgesamt rund acht Millionen Euro kosten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen