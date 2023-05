Mehrzweckhalle Dießen: Beim Brandschutz fehlt es hinten und vorn

Plus Schon seit Langem ist klar, dass die Dießener Mehrzweckhalle gravierende Brandschutzprobleme hat. Sie zu beheben, wird wohl noch teurer als bislang gedacht.

Wie viel kostet es, die Dießener Mehrzweckhalle brandschutztechnisch zu sanieren? Das fragt man sich in der Verwaltung schon länger. Bislang war von mehr oder weniger hohen siebenstelligen Eurobeträgen die Rede, mal von 1,4 Millionen, mal über sechs Millionen. Nun hat ein von der Gemeinde beauftragter Sachverständiger eine konkretere Schätzung vorgenommen. Sie unterscheidet sich stark von den bisherigen Annahmen. Im Gemeinderat war das jetzt Anlass, die Zukunft der Mehrzweckhalle auch ganz neu zu denken.

Aufgrund eines mangelhaften Brandschutzes darf die Dießener Mehrzweckhalle seit vielen Monaten nur noch eingeschränkt genutzt werden. Früher dort regelmäßig abgehaltene Großveranstaltungen wie Rosenmontagsball, Kleidermarkt und Skibasar sind zuletzt ausgefallen. Es dürfen nur noch Veranstaltungen mit maximal 200 Beteiligten stattfinden, gleichzeitige Nutzung der verschiedenen Einheiten (zum Beispiel Schulsport, Volkshochschule oder Bewirtung) sind nicht mehr erlaubt.