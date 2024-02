Dießen

18:01 Uhr

Mit Kölsch und Halve Hahn den Fasching in Dießen genießen

Plus An Fasching ist alles möglich– auch eine Kölsch-Party am Ammersee. In Dießen. In der Mühlstraße erschallt "Kölle Alaaf" durch die Craftbräu-Bierhalle.

Von Uschi Nagl

„Viva Colonia“, tönte es am Lumpigen Donnerstag aus vielen Kehlen, als im Craftbräu in Dießen das Kölner Karnevalswochenende mit einer „Kölsch Party“ eingeläutet wurde. An Fasching ist eben alles möglich. Und nur wenige Minuten später schlängelte sich zum Höhner-Sound bereits die erste Karawane fröhlich durch die gut besuchte Bierhalle an der Mühlstraße.

Halver Hahn gefällig? Foto: Uschi Nagl

Ideengeber für das Partykonzept ist der gebürtige Kölner Andreas Lanzinger, der schon seit 35 Jahren in Dießen lebt. Aber im Karneval, so Lanzinger, werde die Sehnsucht nach Musik und Tanz, nach Kölner Spezialitäten wie Halve Hahn (Käsebrötchen mit Zwiebel und saurer Gurke) oder Röggelchen (Mettbrötchen mit Zwiebeln) und natürlich nach einem frisch gezapften Kölsch eben doch sehr groß. Um Abhilfe zu schaffen, gestaltete der Wahl-Dießener gemeinsam mit Freuden das neue Party-Format für das Craftbräu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

