Motorradfahrer will bei Bierdorf Kolonne überholen und stößt mit Auto zusammen

Bei Bierdorf ereignet sich ein Unfall, weil ein Motorradfahrer ein Kolonne überholen will. Er schätzt die Situation laut Polizei falsch ein.

Ein 65 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonntagabend bei einem Unfall zwischen Dießen und Riederau leicht verletzt worden. Laut Polizei war ein 55 Jahre alter Autofahrer zum Unfallzeitpunkt in Richtung Riederau unterwegs. Auf Höhe Bierdorf wollte er nach links abbiegen und musste hierzu wegen Gegenverkehrs zunächst anhalten. Hinter ihm bildete sich eine kleine Fahrzeugkolonne, der auch der Motorradfahrer angehörte. Dieser übersah das Abbiegemanöver des Pkw-Fahrers und wollte die Kolonne überholen. Dabei kollidierte er mit dem abbiegenden Pkw. Der Motorradfahrer stürzte hierbei und zog sich leichte Verletzungen zu, die vor Ort durch den verständigten Rettungsdienst versorgt wurden. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 6000 Euro. (AZ)

