Parken in Dießen: Wo es ab jetzt was kostet

Ab jetzt gilt die vom Dießener Gemeinderat beschlossene Gebührenpflicht fürs Parken. Seit Donnerstag werden die Parkscheinautomaten aufgestellt.

Seit Donnerstag werden auf mehreren Parkplätzen in Dießen Parkscheinautomaten aufgestellt. Das hat die Marktgemeinde mitgeteilt. Sobald die Geräte funktionsfähig sind, gilt dann die Gebührenpflicht, die der Gemeinderat bereits mit Wirkung zum Jahresbeginn beschlossen hatte.

Gebührenpflichtig werden laut Markt Dießen die Parkplätze an der Von-Eichendorff-Straße, am Marienmünster und am Klosterhof (Ecke Am Kirchsteig) sowie der P&R-Parkplatz am Bahnhof mit der angrenzenden Kiesfläche an der Markthalle. Auf diesen Parkflächen ist das Abstellen von Fahrzeugen dann nur noch mit gelösten Parkscheinen oder elektronisch erworbenem Ticket (Handyticket) gestattet. Allerdings muss nur an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen jeweils in der Zeit von 9 bis 18 Uhr fürs Parken bezahlt werden. Außerdem ist die erste Stunde auf allen Parkflächen kostenfrei, beim Parkplatz am Marienmünster gilt dies sogar für die ersten beiden Stunden.

Es gibt auch eine Monatskarte für die einzelnen Parkplätze

Die Parkgebühren betragen 1,50 Euro für jede weitere angefangene Stunde, jedoch höchstens sechs Euro für 24 Stunden (Tagesticket). Für das Parken auf den ausgewiesenen Flächen kann jeweils eine Monatskarte am Parkscheinautomaten oder als Handyticket (Easypark) erworben werden. Auf diese Monatskarte Pkw entfällt eine Gebühr von zwölf Euro, sie ist nicht auf andere Personen oder Fahrzeuge übertragbar.

Als Hinweis auf die nun geltende Gebührenpflicht auf den Parkflächen wurde eine entsprechende Beschilderung aufgestellt. (AZ)

