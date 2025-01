Pop-up-Store mit Flohmarkt-Tauschbörse im SOS-Kinderdorf eröffnet

Ein neues Angebot im SOS-Kinderdorf in Dießen gibt es ab sofort: Der Pop-Up-Store im Kinderdorf öffnet seine Türen für Flohmarktfreunde und Tauschwillige. Die Kinder des SOS-Kinderdorfs möchten sich, wie es in einer Pressemitteilung heißt, mit den eingenommenen Spenden einen ganz speziellen Wunsch erfüllen. Deko-Artikel oder Spiele und einiges mehr werden am Donnerstag, 16. Januar, von 15 bis 17 Uhr erstmals im Haus 19, dem neuen Freizeithaus des SOS-Kinderdorfes in Dießen, angeboten. Künftig soll der Pop-up-Store etwa einmal im Monat geöffnet werden.

Die Abgabe aller Artikel basiert laut einer Pressemitteilung aus dem SOS-Kinderdorf auf freiwilliger Spendenbasis. Möglich ist auch der Tausch von Einzelstücken wie Kleidern, Taschen, Schmuck und mehr. Auch Kinderfahrräder sind im Sortiment. Diese können laut Mitteilung vor der Mitnahme getestet werden. Die Spenden, die dabei zusammenkommen, sollen – auf Idee der Kinder und Jugendlichen hin – für eine neue Nähmaschine im Freizeithaus eingesetzt werden. Das Freizeithaus im Kinderdorf umfasst Räumlichkeiten für Projekte zur kreativen Gestaltung, wie die gerade neu entstandene Nähwerkstatt. Zur ersten öffentlichen Flohmarkt-Tauschbörse im Freizeithaus bieten die Kinder und Jugendlichen zwischen 15 und 17 Uhr auch warmen Apfelpunsch an. „Wir freuen uns auf ein geselliges Beisammensein und geben gerne einen kleinen Einblick in die pädagogischen Projekte des SOS-Kinderdorfes Ammersee-Lech“, sagt Grit Kaufhold, pädagogische Fachkraft in der heilpädagogischen Wohngruppe im Dorf und Mitinitiatorin des Pop-up-Stores.