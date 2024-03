Dießen

17:30 Uhr

Schließt Dießen in Frankreich bald eine neue Partnerschaft?

Plus Die französischen Gemeinden Noisy-le-Roi und Bailly haben offenbar Interesse bekundet. So steht es um die Pläne.

Von Frauke Vangierdegom

Heinz Jaeger aus Dießen würde sich freuen, wenn der Dießener Gemeinderat einer neuen Partnerschaft für die Marktgemeinde zustimmen würde. In nicht öffentlicher Sitzung und auch im Freundeskreis Ammersee-Windermere, dessen Schatzmeister Jaeger ist, stellte er vor, was ihm seit Wochen durch den Kopf geht.

Auf einem Kongress in Versailles sei er vom Gründer des deutsch-französischen Freundeskreises von Noisy-le-Roi / Bailly angesprochen worden. Die beiden Ortschaften liegen westlich von Paris und grenzen an Versailles an. Noisy-le-Roi hat etwa 8000 Einwohner, Bailly rund 4000. Dort hege man seit geraumer Zeit den Wunsch, mit einer bayerischen Kommune eine Städtepartnerschaft einzugehen. "Ich bin schon seit vielen Jahren im deutsch-französischen Austausch tätig und nehme dadurch regelmäßig an Kongressen teil", erläutert Jaeger. Um sich ein Bild von den beiden Städten zu verschaffen und zu erkunden, ob eine Partnerschaft mit diesen Orten für Dießen überhaupt interessant sein könnte, war Jaeger selbst vor Ort und traf sich unter anderem mit den beiden Bürgermeistern. "Die hatten sich inzwischen per Internet über unsere Marktgemeinde informiert und mir dann viele Fragen gestellt", berichtet Jaeger.

