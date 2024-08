Silbernes Büchereisiegel für die Albert-Teuto-Bücherei in Dießen

Der Albert-Teuto-Bücherei in Dießen wurde als einer von 182 Büchereien des Michaels-Bunds das Silberne Büchersiegel verliehen. Zur Übergabe reiste der Diözesenbibliothekar des Sankt Miachelsbundes Peter Hart aus Augsburg an und überreichte dem Bibliotheksleiter Johann Schindlbeck und dessen Team die Auszeichnung. Anwesend waren außerdem Pfarrer Josef Kirchensteiner als Vertreter der Kirchgemeinde, die Bürgermeisterin Sandra Perzul und der Kulturbeauftragte des Gemeinderats Michael Lutzeier.

Nach der Begrüßung durch den Bibliotheksleiter erklärte der Diözesanbibliothekar Peter Hart die Bedeutung des Siegels. Dieses dokumentiere die Qualität der Büchereiarbeit. „Die Grundlage des Büchereisiegels sind 24 Punkte“, führte Hart aus. Darunter fallen Kriterien wie regelmäßige Öffnungszeiten, die technische und finanzielle Ausstattung, die Erreichbarkeit und Öffentlichkeitsarbeit. Die Dießener Bücherei erfülle 18 der insgesamt 24 Anforderungen und habe sich daher das silberne Siegel verdient. Dass das Büchereiteam aus Dießen dieses Siegel erhalte, sei etwas ganz Besonderes. Denn 2024 ist das erste Jahr, in dem die Auszeichnung auch an Bibliotheken in kleineren Gemeinden mit bis zu 10.000 Einwohnern verliehen wird. Von den insgesamt 182 Gemeinden, in denen eine Bücherei ausgezeichnet wurde, zählt Dießen zu den einzigen drei Gemeinden in dieser Größenordnung.

Großes Lob an Büchereiteam in Dießen für herausragende Aktivitäten

Hart hob in der kleinen Feierstunde die Leistungen der Albert-Teuto-Bücherei hervor: „Ich hab’ gesehen, dass im vergangenen Jahr sage und schreibe 129 Veranstaltungen unterschiedlichster Art hier von der Bücherei durchgeführt wurden. Das ist eines Alljahreshoch!“ Vor allem Kitas, Schulen, Kinder, Familien und ältere Menschen würden davon profitieren. Dafür richtet der Diözesanbibliothekar ein großes Lob an das dreizehnköpfige Bibliotheksteam aus. Und auch sonst spricht die Statistik für die hervorragende Arbeit der Bücherei. Im vergangenen Jahr konnte ein Plus von 17 Prozent bei den Ausleihen und 18 Prozent bei den Besucherinnen und Besuchern beobachtet werden. Auch in diesem Fall ein bisher unerreichter Spitzenwert. „Der Gedanke des Lesens und der Gedanke der Bücherei ist nach wie vor etwas sehr Wichtiges und zukunftsträchtiges“, betont er.