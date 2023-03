Spiaggia Libera in den Dießener Seeanlagen

Die Dießener Seeanlagen sind nach ihrem Umbau wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Auch der ADK-Pavillon geht in die Sommersaison und präsentiert unter anderem ein Gemälde von Martin Gensbaur.

Das waren noch Zeiten, in den 1970er- und frühen 1980er-Jahren. Freier Strand für freie Bürger! Dem Willen der Politik entsprechend wurde das Recht auf freien Zugang zu Bayerns Seen umgesetzt. In Aidenried und an anderen Orten entstanden Naherholungsgelände rund um den Ammersee.

Das ist lange her und wer kennt im 21. Jahrhundert nicht die lange Suche nach einem der wenigen nicht privatisierten Zugängen zur „spiaggia libera“ in Italien oder auch bei uns?

Wer ins Wasser gehen will, braucht Badeschlappen

Dießen öffnet seine neu gestalteten Seeanlagen für alle. Ob es dort dann gleich so sein wird wie in der südtoskanischen Küstenstadt Follonica, bleibt abzuwarten. Endlos lange Sandstrände sind etwas anderes als frischer Beton und neu verlegte Platten. Zudem hängt das auch vom Wetter und den Temperaturen ab. Mögliche Kollisionen mit Dampfer und Hund sind nicht auszuschließen.

Und wer ins Wasser will, sollte Badeschlappen nicht vergessen, wegen möglicher Dosen und Glasscherben in Ufernähe, rät Martin Gensbaur, der das "spiaggia libera" in Öl auf Leinwand gemalt hat. Doch auch Italiens Strandleben ist nicht immer nur „splendido“ wie auf Martin Gensbaurs Gemälden aus seiner Serie „spiaggia libera“. Zwei Bilder sind ab Samstag, 1. April, im neu eröffneten Pavillon der Arbeitsgemeinschaft Dießener Kunst (ADK) ausgestellt. Kunst und Kunsthandwerk aus über 30 Dießener Werkstätten ist dort zu sehen. In der Zeit von April bis Oktober ist der Pavillon täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet. (AZ)