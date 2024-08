Tansanische Fußballer gehen mit Trikots des MTV Dießen auf Torejagd

Keine Frage: Der FC Bayern München gehört zu den beliebtesten und bekanntesten Fußballvereinen auf dem Erdball. Jeder Knirps in den entlegensten Ländern der Welt wusste einst, wer „Kaiser“ Franz Beckenbauer ist. Und auch heutzutage erfreuen sich die Trikots des deutschen Rekordmeisters größter Beliebtheit – in fast jedem Urlaubsland gibt’s (natürlich „originale“) Fake-Trikots billig zu kaufen. Keine große Überraschung also, wenn man sogar mitten in Afrika auf junge Fußballer im Bayern-Dress trifft. Aber: Eine Mannschaft aus dem Süden Tansanias in Trikots mit gelben Streifen und der gelben Rücken-Aufschrift „MTV DIESSEN“ sowie dem MTV-Wappen auf der Brust – das kommt doch ziemlich überraschend. Ist jetzt aber Realität.

Die „Luagala Stars“ aus den kleinen Dörfern Kigamboni, Michinji und Luagala bei Kitangari, der Kreisstadt des Distrikts Newala, wurden jetzt im Rahmen der Landkreis-Partnerschaft zwischen Landsberg und Newala (im März beschlossen) mit den Trikots vom Ammersee und zwei Bällen ausgestattet – dank Christoph Heumos aus Finning, der Cashews von Kleinbauern aus dem tansanischen Makonde-Plateau importiert und in Deutschland und Österreich vertreibt. „Durch ihn kam der Kontakt zustande. Er fragte, ob wir helfen können. Denn auch in dieser armen Gegend sind alle fußballbegeistert, aber es fehlen Schuhe, Trikots und Bälle“, erzählt Miriam Anton aus Dießen, die Leiterin des Partnerschaftsprojekts, die im Landratsamt die kommunale Entwicklungspolitik koordiniert.

In den Altbeständen des MTV Dießen finden sich noch geeignete Trikots für die tansanischen Fußballer

Anton wandte sich an ihren Gemeinderatskollegen und MTV-„Urgestein“ Frank Fastl, der sofort wusste, was zu tun ist: „Ich habe bei Hans Greif, dem Herrn über die Dießener Trikot-Altbestände, einen gut erhalten Satz ehemaliger AH-Dressen besorgt. Für den Torwart gab’s sogar noch ein Manuel Neuer-FC Bayern-Trikot dazu.“

Heumos brachte die Spielkleidung aus Bayern und zwei Bälle nach Newala, wo sie von seinem tansanischen Mitarbeiter Bosco Namangaya an die Fußballer der „Luagala Stars“ verteilt wurden. Anton: „Die Freunde über die tolle Spende aus Dießen war natürlich riesengroß. Schön, dass sich Vereine für unser Projekt interessieren und sich auch Gemeinden dafür engagieren.“ Wer helfen will (oder weitere Trikots übrig hat): Miriam Anton ist unter der Mail-Adresse miriam.anton@lra-ll.bayern.de zu erreichen.