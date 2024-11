Unfallflucht in Dießen: Unbekannte Person beschädigt geparktes Auto

Eine bislang unbekannte Person hat in Dießen ein geparktes Auto angefahren. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Fahrzeug, ein Hyundai, am Freitag zwischen 8 und 12.30 Uhr beschädigt. Die 70-jährige Eigentümerin parkte ihr Auto ordnungsgemäß in einer parallel verlaufenden Parkbucht der Fritz-Winter-Straße. Als die Frau zu ihrem Auto zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein bislang unbekannter Autofahrer ihren geparkten Pkw touchiert hatte. Es entstand ein Sachschaden am hinteren linken Kotflügel und der Heckstoßstange. Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug können telefonisch unter 08807/92110 gemeldet werden. (AZ)

