In Dießen wird nur das Notwendigste für den Verkehr gemacht

Eine Nacht lang bessert das Staatliche Bauamt Hofmark und Herrenstraße in Dießen aus. Doch wann kommt der große Ausbau der viel befahrenen Ost-West-Achse?

Es war nur "das absolut Notwendige", so der für den Landkreis Landsberg zuständige Abteilungsleiter beim Staatlichen Bauamt Weilheim, Andreas Lenker, das in der Nacht auf Freitag an der Herrenstraße und der Hofmark in Dießen gemacht worden ist. Während der Nachtbaustelle zwischen 18.30 und 5.30 Uhr wurde bergauf der Asphaltwulst abgefräst und ein zwei Meter breiter Fahrbahnstreifen neu asphaltiert.

Diese kleine Maßnahme hatte das Staatliche Bauamt bereits im Frühjahr angekündigt, und dabei wird es auf der inzwischen erheblich sanierungsbedürftigen Staatsstraße durch Dießen vorerst bleiben. Wann der seit rund 20 Jahren diskutierte große Ausbau der viel befahrenen Ost-West-Achse kommt, ist weiterhin offen. "Um es ganz direkt zu sagen, wir warten auf die Gemeinde", sagt Abteilungsleiter Lenker. Zwei Abstimmungstermine haben bereits stattgefunden, demnächst solle ein aktueller Entwurf dessen, was der Markt Dießen plane, vorgelegt werden. Bis dann tatsächlich gebaut wird (dabei geht es nicht nur um die Fahrbahn, sondern auch um Kanal und Wasserleitung) könnte aber noch einige Zeit vergehen.

Mehr Platz kann in der Hofmark nicht herbeigezaubert werden

Lenker erwartet dazu intensive Diskussionen. Denn in Dießen macht man sich auch Gedanken, wie die Verkehrs- und Aufenthaltssituation in der Hofmark und Herrenstraße verbessert werden kann. Viel Raum für Veränderungen sieht Lenker jedoch nicht: "Wir können den Platz nicht herzaubern." Das gilt besonders für die Hofmark, breiter ist die Herrenstraße, Veränderungen dort könnten jedoch zulasten der Parkplätze gehen.

In den vergangenen Monaten wartete man in Dießen insbesondere auf die Feinuntersuchung, die notwendig ist, damit der Markt Dießen für Verbesserungen des Aufenthalts- und Verkehrsraum gegebenenfalls Zuschüsse aus der Städtebauförderung erhalten kann. Im September hatte Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) noch berichtet, momentan gar keinen Kontakt zur Planerin zu haben, weil diese auf Telefonate und Mails nicht reagiert habe.

Ein Anwohner der Hofmark kritisiert die nächtlichen Bauarbeiten

Aber es geht dann doch in kleinen Schritten voran. In der Oktober-Sitzung des Gemeinderats berichtete Perzul, zum Thema Feinuntersuchung habe es einen Termin mit dem Staatlichen Bauamt, der beauftragten Planerin und der Gemeindeverwaltung gegeben. Nun stehe noch ein Termin mit den Ammerseewerken an, um die Erneuerung der Kanäle in den Fokus zu nehmen. Anschließend wollen sich die zuständigen Fachbehörden zusammensetzen, um die Planung zu besprechen. Der aktuelle Stand der geplanten Sanierung von Hofmark und Herrenstraße solle in Kürze dem Gemeinderat und der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Lesen Sie dazu auch

Der Hofmark-Anwohner Martin Gensbaur hat sich indessen kritisch dazu geäußert, die Straßensanierung nachts vorzunehmen: "Was das zu bedeuten hat, wenn nachts große Scheinwerfer taghell in die Häuser strahlen, der Straßenbelag aufgefräst, erneuert und mit Walzen und Pressluft verdichtet wird, haben wir vom letzten Mal noch in lebendiger Erinnerung. Nachdem wir damals ein Protestvideo veröffentlicht hatten, wurde uns vom damaligen Bürgermeister Kirsch versprochen, dass sich eine Nachtbaustelle auf Kosten derer, die das ganze Jahr unter der Verkehrsbelastung leiden, nicht wiederholen werde. Doch heute wie damals muss der Verkehr rollen und wir, „das kleinere Übel“ (aus einer E-Mail des Bauamts Weilheim), werden erneut geopfert. Es wäre schon lange an der Zeit, über die Hauptverkehrsader in unserem andernorts so beschaulichen Künstlerort ernsthaft ins Gespräch zu kommen. Auch tagsüber."

Das Staatliche Bauamt wies die Kritik zurück: Es werde nachts wegen des tagsüber herrschenden hohen Verkehrsaufkommens gebaut, damit möglichst wenige Fahrzeuge umgeleitet werden müssen. Im Übrigen sei die Baustelle nicht lauter als der nächtliche Verkehr, findet Abteilungsleiter Andreas Lenker.