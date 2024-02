Vorfahrt missachtet: Unfall in Dießen mit hohem Sachschaden

Weil ein 86 Jahre alter Autofahrer in Dießen einer 58-jährigen Dießenerin die Vorfahrt nimmt, kommt es zum Zusammenstoß. Beide Autos sind anschließend nicht mehr fahrtüchtig.

Keine Verletzten aber zwei nicht mehr fahrtüchtige Autos – das ist die Bilanz eines Unfalls am Montag, 26. Februar, in Dießen. Wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt, übersah gegen 15 Uhr ein 86-jähriger Dießener beim Einfahren mit seinem Pkw von der Johann-Michael-Fischer Straße in die Rotter Straße eine auf der Rotter Straße mit ihrem Pkw fahrende 58-jährige Dießenerin, die vorfahrtsberechtigt war. Im Einmündungsbereich kam es daraufhin zum Zusammenstoß der beiden Pkw.

Beide Autos sind nicht mehr fahrtüchtig

Beide Beteiligten blieben nach Angaben der Polizei bei dem Unfall unverletzt. An den Pkw entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 7000 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. (AZ)

