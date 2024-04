Warum es im Dießener Jugendtreff zurzeit still ist

Plus Wenn der Leiter des Dießener Jugendtreffs krank oder im Urlaub ist, ist das ein Problem für die Einrichtung. Das Problem zu lösen scheint aber nicht ganz einfach zu sein.

Der Dießener Jugendtreff ist seit mehreren Wochen nicht mehr geöffnet. Wann die Freizeiteinrichtung wieder aufgesperrt wird, ist nicht absehbar. Das hängt nämlich davon ab, wie es dem Leiter des Jugendtreffs, Simon Brieger, geht. Er befindet sich im Krankenstand. Und das Problem ist: Ohne Briegers Anwesenheit kann das Jugendzentrum nicht geöffnet werden. CSU-Gemeinderat Johannes Wernseher hat zu dieser Angelegenheit einen Antrag an den Gemeinderat gerichtet. Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) verweist diesbezüglich auf die übernächste Sitzung des Gremiums Anfang Mai.

Bereits vor den Osterferien wurde der Jugendtreff geschlossen. Dessen Leiter Simon Brieger hatte sich krankgemeldet. "Und der Simon ist allein, das ist das Hauptproblem", sagt dazu der Jugendreferent des Gemeinderats, Frank Fastl ( Freie Wähler), "er bräuchte dringend jemand an seiner Seite." Diese Einschätzung ist nicht neu. Bereits im vergangenen Jahr, berichtet die Vorsitzende des Jugendbeirats, Lea Schürer, sei die Idee für eine Minijobberin als Mitarbeiterin für Brieger entwickelt worden. Die betreffende Person sei zwar noch nicht 18 gewesen, aber man habe sich deshalb mit dem Jugendamt abgesprochen. Allerdings habe die Gemeindeverwaltung dieser Idee eine Absage erteilt.