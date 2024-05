Dießen

vor 32 Min.

Warum in St. Alban der Zug die Schulkinder links liegen lässt

Plus Schülerinnen und Schüler aus St. Alban, die in Schondorf oder St. Ottilien zur Schule gehen, haben in der Früh einen erschwerten Schulweg. Das ist der Grund.

Von Frauke Vangierdegom

"Ich muss in die Schule. Bitte nehmen Sie mich mit" steht in blauer Schrift auf dem großen weißen Blatt Papier, mit dem Noah Reisenauer an der Bahnhaltestelle in St. Alban steht. Einmal hat es geklappt und der siebenjährige Schüler konnte am Morgen in den Zug einsteigen, um pünktlich in die Realschule nach Schondorf zu kommen.

Wie? Einmal hat es geklappt? Fahren die Schulkinder aus der Ammersee-Region nicht jeden morgen mit dem Zug zur Schule? Normalerweise schon, doch seit ein paar Wochen hält in St. Alban morgens zwischen 7 und 7.30 Uhr kein Zug, erst um 7.56 Uhr bleibt wieder einer stehen. Für die Schülerinnen und Schüler, die im Dießener Ortsteil St. Alban wohnen bedeutet das, dass sie in südliche Richtung nach Dießen laufen oder radeln müssen, um am Dießener Bahnhof in den Zug zu steigen. Oder sie nehmen den Weg in nördliche Richtung nach Riederau, dort nämlich hält der frühmorgendliche Zug dann auch wieder.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen