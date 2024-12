Weihnachten mit sieben Kindern: So feiern die Knollers in Dießen

Wer dieser Tage mit Claudia und Peter Knoller aus Dießen übers Weihnachtsfest spricht, muss die Worte mit Bedacht wählen, denn neben den beiden sind im Esszimmer auch noch sechs ihrer sieben Kinder versammelt. Sie sind zwischen drei und 16 Jahre alt - und da sind die Vorstellungen und Kenntnisse über Weihnachten doch ganz unterschiedlich. Während für die einen noch das Christkind Realität ist, wissen die Großen natürlich, dass bei dem Geschenkesegen am Heiligen Abend doch ganz irdische Gestalten ihre Hände im Spiel haben. Somit lässt sich in dieser Runde nicht alles erzählen, was es insbesondere für Eltern bedeutet, in einer so großen Familie Weihnachten zu feiern. Aber eines wird an dieser vorweihnachtlichen Stunde am Esszimmertisch schnell deutlich: eine stille, beschauliche Veranstaltung ist der Heilige Abend bei den Knollers nicht. Und nicht weniger bemerkenswert: Gestresst wirken sie deswegen nicht.

